FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 133
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Когда не правильно трейдишь последствия могут бытть такими)))
В смысле.
В смысле.
картинка сразу не загрузилась вторым комментом сделал
картинка сразу не загрузилась вторым комментом сделал
Справа от твоей записи есть кнопки в карман | правка | удалить | нарушение | ответить, нажимаешь правка и поправляешь свои записи или добавляешь скрин.
Справа от твоей записи есть кнопки в карман | правка | удалить | нарушение | ответить, нажимаешь правка и поправляешь свои записи или добавляешь скрин.
Заценил картинку?
Заценил картинку?
Это просто пипец. Я в шоке. Как так то? Лучше бы мне отдал. За месяц бы удвоил.)))
Это просто пипец. Я в шоке. Как так то? Лучше бы мне отдал. За месяц бы удвоил.)))
Так еще не каждый сможет, тут талант нужен)
Так еще не каждый сможет, тут талант нужен)
Честно скажу. Вот вижу чужие деньги потерянные, а жалко как свои.
Так это у тебя демо счет. Что ж ты людям голову морочишь.?
Лучше бы это был демо... Смотри внимательно...
Лучше бы это был демо... Смотри внимательно...
Это разве не демо? Или я чего то не понимаю?