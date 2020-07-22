FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 133

Новый комментарий
 
www_10:

Когда не правильно трейдишь последствия могут бытть такими)))

В смысле.

 
Aleksandr Yakovlev:

В смысле.

картинка сразу не загрузилась вторым комментом сделал

 
www_10:

картинка сразу не загрузилась вторым комментом сделал

Справа от твоей записи есть кнопки в карман | правка | удалить | нарушение | ответить, нажимаешь правка и поправляешь свои записи или добавляешь скрин.

 
Aleksandr Yakovlev:

Справа от твоей записи есть кнопки в карман | правка | удалить | нарушение | ответить, нажимаешь правка и поправляешь свои записи или добавляешь скрин.

Заценил картинку?

 
www_10:

Заценил картинку?

Это просто пипец. Я в шоке. Как так то? Лучше бы мне отдал. За месяц бы удвоил.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Это просто пипец. Я в шоке. Как так то? Лучше бы мне отдал. За месяц бы удвоил.)))

Так еще не каждый сможет, тут талант нужен)

 
www_10:

Так еще не каждый сможет, тут талант нужен)

Честно скажу. Вот вижу чужие деньги потерянные, а жалко как свои.

 
Так это у тебя демо счет. Что ж ты людям голову морочишь.?
 
Aleksandr Yakovlev:
Так это у тебя демо счет. Что ж ты людям голову морочишь.?

Лучше бы это был демо... Смотри внимательно...

 
www_10:

Лучше бы это был демо... Смотри внимательно...

Это разве не демо? Или я чего то не понимаю?


1...126127128129130131132133134135136137138139140...254
Новый комментарий