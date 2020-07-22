FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 211

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Lesorub:

По Евре с Н1 по палкам цели внизу не взяты!

Бычары, молитесь...     

Зачем так категорично. Мы похоже и верхних не взяли. Я перевернула с утра, 1.15 штурмовать.) 

 
Lesorub:

В общем, Евра по плану... Еще 20 пунктов.

Но..., надоело мне ждать.

Пошел я баиньки...

Ну сейчас то по евре в бай?

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну сейчас то по евре в бай?

ещё минут 20-30 и можно действительно контрить евро.

только что-то под вечер. весь день тянули. Может из-за завтрашних брекзит/шмекзит

не нравится мне такое, может не отскочить как надо а просто забиться в конвульсях :-)

 
Maxim Kuznetsov:

ещё минут 20-30 и можно действительно контрить евро.

только что-то под вечер. весь день тянули. Может из-за завтрашних брекзит/шмекзит

не нравится мне такое, может не отскочить как надо а просто забиться в конвульсях :-)

Ох, отскочила бы уже. Нервишки ни к черту. Докупился уже, а пара вниз все. Собака.

 
Lesorub:

Еврика захомутать от безделия ...


Наши поздравления! Цель взята! Так держать!

EUR

 

Ихь бин поражон...

Прогнозики на УРА пошли...

 
Lesorub:

Добавил еще один ордер на продажу:                  


Это с дневок...

На Н4 также двусторонний аукцион, верха взяты, долг по низам.

На часе смотри еще один селл сигнал.

Ох и полетит все это в тарары...    

четверг будет убойным...
 
Renat Akhtyamov:
четверг будет убойным...

Следующая неделя вообще не скучная будет. Кукл точно новогодние подарки соберет.)

 
sterva:

Следующая неделя вообще не скучная будет. Кукл точно новогодние подарки соберет.)

Пускай и с нами поделится... Нам тоже есть куда.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну сейчас то по евре в бай?

Я с КУКЛой в бане не парюсь...


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