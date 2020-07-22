FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 211
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По Евре с Н1 по палкам цели внизу не взяты!
Бычары, молитесь...
Зачем так категорично. Мы похоже и верхних не взяли. Я перевернула с утра, 1.15 штурмовать.)
В общем, Евра по плану... Еще 20 пунктов.
Но..., надоело мне ждать.
Пошел я баиньки...
Ну сейчас то по евре в бай?
Ну сейчас то по евре в бай?
ещё минут 20-30 и можно действительно контрить евро.
только что-то под вечер. весь день тянули. Может из-за завтрашних брекзит/шмекзит
не нравится мне такое, может не отскочить как надо а просто забиться в конвульсях :-)
ещё минут 20-30 и можно действительно контрить евро.
только что-то под вечер. весь день тянули. Может из-за завтрашних брекзит/шмекзит
не нравится мне такое, может не отскочить как надо а просто забиться в конвульсях :-)
Ох, отскочила бы уже. Нервишки ни к черту. Докупился уже, а пара вниз все. Собака.
Еврика захомутать от безделия ...
Наши поздравления! Цель взята! Так держать!
Ихь бин поражон...
Прогнозики на УРА пошли...
Добавил еще один ордер на продажу:
Это с дневок...
На Н4 также двусторонний аукцион, верха взяты, долг по низам.
На часе смотри еще один селл сигнал.
Ох и полетит все это в тарары...
четверг будет убойным...
Следующая неделя вообще не скучная будет. Кукл точно новогодние подарки соберет.)
Следующая неделя вообще не скучная будет. Кукл точно новогодние подарки соберет.)
Пускай и с нами поделится... Нам тоже есть куда.
Ну сейчас то по евре в бай?
Я с КУКЛой в бане не парюсь...