FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 167
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Нуууу... Такк торгуют только богатые.
;)
Посмотрю. А какие мысли про заработок основной массы? (выше писала)
Про Оандо-индикатор?
Массы массами. Это у меня в прошлом, стратегия другая.
ева ниже на 250затем пофлетим сурьезно, а дальче будем посмотреть - "чо делать?"
Про Оандо-индикатор?
Массы массами. Это у меня в прошлом, стратегия другая.
ева ниже на 250затем пофлетим сурьезно, а дальче будем посмотреть - "чо делать?"
Чет тишина... Не дрейфить, полнолуние прошло, остались последние брызги!!!
И ждем очередной шухер...
Чет тишина... Не дрейфить, полнолуние прошло, остались последние брызги!!!
И ждем очередной шухер...
Есть по евре рисуночек? Собираюсь прикупить, но вечные два варианта. Кстати вверху мне интересен будет 1.191.(думаю возьмем при самом плохом развитии).
Есть по евре рисуночек? Собираюсь прикупить, но вечные два варианта. Кстати вверху мне интересен будет 1.191.(думаю возьмем при самом плохом развитии).
Без изменений...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Lesorub, 2018.09.28 12:38
Нет там пока заходной вверх, рано запрыгивать (как по мне...)
Я жду бакс, а там полетит все в космос...
Стоп ниже 1.1300 (на всякий...)
Жду последний, Еновый закидон:
Рельса, хз...
Рельса, хз...
Утихли страсти.) Покупать конкретно только ниже 0.7).
Рельса, хз...
раньше зелененькая плитка присутствовала
счас нет?