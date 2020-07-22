FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 167

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Vladimir Karputov:

Никаких демо! НА акциях только реал. Только так можно пощупать и понять. Ежедневное переоткрытие, ночью (когда биржа закрыта) увеличение залоговых средств ...

Нуууу... Такк торгуют только богатые.

;)

 
sterva:

Посмотрю. А какие мысли про заработок основной массы? (выше писала)

Про Оандо-индикатор?

Массы массами. Это у меня в прошлом, стратегия другая.

ева ниже на 250

затем пофлетим сурьезно, а дальче будем посмотреть - "чо делать?"
 
Renat Akhtyamov:

Про Оандо-индикатор?

Массы массами. Это у меня в прошлом, стратегия другая.

ева ниже на 250

затем пофлетим сурьезно, а дальче будем посмотреть - "чо делать?"
EURUSD ILI NAOBOROT USDEUR...как ужо было однажды...))
 

Чет тишина... Не дрейфить, полнолуние прошло, остались последние брызги!!!

И ждем очередной шухер...

 
Lesorub:

Чет тишина... Не дрейфить, полнолуние прошло, остались последние брызги!!!

И ждем очередной шухер...

Есть по евре рисуночек? Собираюсь  прикупить, но вечные два варианта. Кстати вверху мне интересен будет 1.191.(думаю возьмем при самом плохом развитии).

 
sterva:

Есть по евре рисуночек? Собираюсь  прикупить, но вечные два варианта. Кстати вверху мне интересен будет 1.191.(думаю возьмем при самом плохом развитии).

Без изменений...

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

Lesorub, 2018.09.28 12:38

Нет там пока заходной вверх, рано запрыгивать (как по мне...)

Я жду бакс, а там полетит все в космос...

Стоп ниже 1.1300 (на всякий...)

 

Жду последний, Еновый закидон:


 

Рельса, хз...


 
Lesorub:

Рельса, хз...


Утихли страсти.) Покупать конкретно только ниже 0.7).

 
Lesorub:

Рельса, хз...


раньше зелененькая плитка присутствовала

счас нет?

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