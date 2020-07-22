FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 214

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Сергей Криушин:


Спасибо. На четверочке пробовали его? Он идет на ней? 

У меня только одна 5 средний срок на ней держу.

p/s Поняла все (зелено-фиолетово-бордовая подсветочка и примочки)

У вас он как?

 
sterva:

Спасибо. На четверочке пробовали его? Он идет на ней? 

У меня только одна 5 средний срок на ней держу.

p/s Поняла все (зелено-фиолетово-бордовая подсветочка и примочки)

У вас он как?

Также тоже слегка помогает...  вот сейчас забил в поисковик, оказывается  Gadzila Коситцин его использует... много написал советников на его основе... я давно на 5 ке, даже начал учебу с ней, первого сова сделал по их мастеру... просто дико удивился что смог сделать прогу ничего не смысля... понравилось так и пошло... как бы опять не забанили...)))

 
Доброе утро гуру!) по ЕвроФунт есть прогнозы? Сижу на работе, мониторю с телефона, никаких инструментов практически нет с мобильной версии 
 

Alexandr Tanasoglo:


по ЕвроФунт есть прогнозы? Сижу на работе, мониторю с телефона, никаких инструментов практически нет с мобильной версии 

С работы выгонят...


Неделя:

Н1:


 
Lesorub:

С работы выгонят...


Неделя:

Н1:


Надеюсь не выгонят, торговать я ещё не научился, чтоб переводить в основной доход) 
Спасибо за инфу, как думаешь за сегодня он пройдёт вниз половину палки(кажется ты так выражался)))?
 
Alexandr Tanasoglo:
Надеюсь не выгонят, торговать я ещё не научился, чтоб переводить в основной доход) 
Спасибо за инфу, как думаешь за сегодня он пройдёт вниз половину палки(кажется ты так выражался)))?

Умеешь торговать - выгоняют, не умеешь - не выгоняют. Чтож, гуманно...

SELL LIMIT 0.9115 - 0.9129

             TP 0.8984


Либо сразу селл и добава с верху. (если позволяет депозит пересидеть загон в противоход на Н1)

Не забывать, основной сетап в БАЙ на неделях!!!

 
Lesorub:

SELL LIMIT 0.9115 - 0.9129

             TP 0.8984

Вот это размах)) я про внутри дня торгую, редко переношу на другой день, торгую без стоп лоссов
Ещё вопрос во ФунтДоллар, может ли он коснуться исторического минимума 1.2050
 

Без понятия...

Пока все в бай до 1.2747

 
у кого-то похоже мошна в серебре. Оно ходит первым и возвращается обратно.
Последнее время в любой партии "белые начинают и выигрывают" :-)
 
Вариант на сегодняшнюю среду, на плохих новостях для бакса он укрепляется по стопам радостных покупателей против бакса, а после аукциона gbpusd улетает вверх (наверно при этом валится usdcad). В конце дня его продают, а на следующий день(до следующей среды) он летит вверх по стопам продавцов.
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