FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 214
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо. На четверочке пробовали его? Он идет на ней?
У меня только одна 5 средний срок на ней держу.
p/s Поняла все (зелено-фиолетово-бордовая подсветочка и примочки)
У вас он как?
Спасибо. На четверочке пробовали его? Он идет на ней?
У меня только одна 5 средний срок на ней держу.
p/s Поняла все (зелено-фиолетово-бордовая подсветочка и примочки)
У вас он как?
Также тоже слегка помогает... вот сейчас забил в поисковик, оказывается Gadzila Коситцин его использует... много написал советников на его основе... я давно на 5 ке, даже начал учебу с ней, первого сова сделал по их мастеру... просто дико удивился что смог сделать прогу ничего не смысля... понравилось так и пошло... как бы опять не забанили...)))
Alexandr Tanasoglo:
по ЕвроФунт есть прогнозы? Сижу на работе, мониторю с телефона, никаких инструментов практически нет с мобильной версии
С работы выгонят...
Неделя:
Н1:
С работы выгонят...
Неделя:
Н1:
Надеюсь не выгонят, торговать я ещё не научился, чтоб переводить в основной доход)
Умеешь торговать - выгоняют, не умеешь - не выгоняют. Чтож, гуманно...
SELL LIMIT 0.9115 - 0.9129
TP 0.8984
Либо сразу селл и добава с верху. (если позволяет депозит пересидеть загон в противоход на Н1)
Не забывать, основной сетап в БАЙ на неделях!!!
SELL LIMIT 0.9115 - 0.9129
TP 0.8984
Без понятия...
Пока все в бай до 1.2747
Последнее время в любой партии "белые начинают и выигрывают" :-)