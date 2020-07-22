FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 67
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Само главно спокойно выждать когда выйдет в плюс, а потом ракето из ордеров на маржу равную профиту. Т.е. не удвоенные, не такие же, а намного меньше. Малюськи, но все равно допы. Вот и получится среднесрочное ракето
Да, спасибо, надо попробовать помалу доливать = равную возрастающему профиту, а то я частенько вот на этом, но не маленьком ракето я и вылетаю...и ничего не могу понять, в каком месте и как меня опять, мягко говоря, обули...))
Да, спасибо, надо попробовать помалу доливать = равную возрастающему профиту, а то я частенько вот на этом, но не маленьком ракето я и вылетаю...и ничего не могу понять, в каком месте и как меня опять, мягко говоря, обули...))
Вытащи на экран маржу за минимальный лот. Когда профит будет больше этой маржи, тогда и можно добавить минимальный лотик.
Переборщишь - развернешь котир в обратку, против себя тобишь)
Ну или сам посчитай:
Вытащи на экран маржу за минимальный лот. Когда профит будет больше этой маржи, тогда и можно добавить минимальный лотик.
Переборщишь - развернешь котир в обратку, против себя тобишь)
Ну или сам посчитай:
Спасибо большое за науку...последнее время мало кто хочет делиться знаниями, тем более такими...через свой опыт...на своем тяжком труде и опыте познанные...
Привет всем. Искал на днях на просторах интернета одну информацию и натолкнулся на одну компанию, которая использует индикаторы с сайта www.mql5 для своих авторских курсов.
К чему я это: компания создала авторские курсы, а самих авторов и не спросила об этом.
Это нормально?
Ограничений же нет на бесплатные индикаторы?
Ну и там же в описании - "перерисовывается" мол. Тем более что именно там сигнал...
Я бы отнес этот индикатор к категории хлопотных с точки зрения использования в торговле, т.к. вырабатываемый индикатором сигнал неоднозначен в перспективе.
А то,что на дне продаёшь не смущает?
Привет всем. Искал на днях на просторах интернета ................
Север,как твои зоны поживают?
А то,что на дне продаёшь не смущает?
так по Тренду же! При сломе Коррекционного отката, зато безопасно