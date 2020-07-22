FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 67

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Renat Akhtyamov:
Само главно спокойно выждать когда выйдет в плюс, а потом ракето из ордеров на маржу равную профиту. Т.е. не удвоенные, не такие же, а намного меньше. Малюськи, но все равно допы. Вот и получится среднесрочное ракето

Да, спасибо, надо попробовать помалу доливать = равную возрастающему профиту, а то я частенько вот на этом, но не маленьком ракето я и вылетаю...и ничего не могу понять, в каком месте и как меня опять, мягко говоря, обули...))

 
Сергей Криушин:

Да, спасибо, надо попробовать помалу доливать = равную возрастающему профиту, а то я частенько вот на этом, но не маленьком ракето я и вылетаю...и ничего не могу понять, в каком месте и как меня опять, мягко говоря, обули...))

Вытащи на экран маржу за минимальный лот. Когда профит будет больше этой маржи, тогда и можно добавить минимальный лотик.

Переборщишь - развернешь котир в обратку, против себя тобишь)

Ну или сам посчитай:

Файлы:
i9e4c8lq7w6.zip  12 kb
 
Renat Akhtyamov:

Вытащи на экран маржу за минимальный лот. Когда профит будет больше этой маржи, тогда и можно добавить минимальный лотик.

Переборщишь - развернешь котир в обратку, против себя тобишь)

Ну или сам посчитай:

Спасибо большое за науку...последнее время мало кто хочет делиться знаниями, тем более такими...через свой опыт...на своем тяжком труде и опыте познанные...

 
Sergey Novokhatskiy:

Привет всем. Искал на днях на просторах интернета одну информацию и натолкнулся на одну компанию, которая использует индикаторы с сайта www.mql5 для своих авторских курсов.

К чему я это: компания создала авторские курсы, а самих авторов и не спросила об этом.
Это нормально?

Ограничений же нет на бесплатные индикаторы?

Ну и там же в описании - "перерисовывается" мол. Тем более что именно там сигнал...

Я бы отнес этот индикатор к категории хлопотных с точки зрения использования в торговле, т.к. вырабатываемый индикатором сигнал неоднозначен в перспективе.

 
https://www.ntu.org/governmentbytes/page/economists-join-ntu-to-voice-opposition-to-tariffs-protectionism
More Than 1,100 Economists Join NTU to Voice Opposition to Tariffs, Protectionism
More Than 1,100 Economists Join NTU to Voice Opposition to Tariffs, Protectionism
  • www.ntu.org
The lowering of trade barriers between nations has been one of the great achievements of the global economic system in the postwar era. Trade agreements have enriched economies around the world and allowed people access to goods that would have been unimaginable in a harsh climate of economic protectionism. The current political moment has seen...
 
 
Sergey Lazarenkohttps://c.mql5.com/3/188/GBPUSD.rannH1__2.png

А то,что на дне продаёшь не смущает?

 
Sergey Novokhatskiy:

Привет всем. Искал на днях на просторах интернета ................

Север,как твои зоны поживают? 

 
Vadens:

А то,что на дне продаёшь не смущает?

так по Тренду же! При сломе Коррекционного отката, зато безопасно

 
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