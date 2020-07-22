FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 152

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Renat Akhtyamov:

Берешь калькулятор

Сверлишь в нескольких местах

Естественно он начинает врать при расчетах

Точно такая же особенность у цены на форекс, движение которой отображают на чарте, то есть

всё время врет

минус на минус дает плюс

Понятно. Поэтому своей,изматывающей казино,стратегии альтернативы не вижу,если только не пробовать вывихнуть моск в БА.

Лесоруб кинул индюк постом выше стоп аут бу. Декомпиллятор его почему-то не берёт.

Этот индюк видит только рыночники,а нельзя доделать чтобы он видел и лимитники и,соответственно,считал с учётом и установленных лимитных?

 
Vadens:

Понятно. Поэтому своей,изматывающей казино,стратегии альтернативы не вижу,если только не пробовать вывихнуть моск в БА.

Лесоруб кинул индюк постом выше стоп аут бу. Декомпиллятор его почему-то не берёт.

Этот индюк видит только рыночники,а нельзя доделать чтобы он видел и лимитники и,соответственно,считал с учётом и установленных лимитных?

исходник нужен
 

еврик 1.0910 лонг ( стопы 30-40) на пробой этого уровны!!!! и всё что ниже в лонг. таргет 1,21+ (долгосрок, если яйца держат )

всем привет от Myth

потнциальные точки входа 1,1275  1.1080  1,0980

пардон.. дописыаю .. текущие 1,1305.. тоже туда же 

 

М30, взял Лунтик цели..., с отката можно и Н1 брать:

 
Renat Akhtyamov:
исходник нужен

А я думал тебе исходник из ЕХ сделать как головой арбуз разбить.

..........Шутю я так!

 
Vadens:

А я думал тебе исходник из ЕХ сделать как головой арбуз разбить.

не верь, не бойся, не проси...

Нате:

Файлы:
Informer_v31.mq4  17 kb
 
Lesorub:

не верь, не бойся, не проси...

Нате:

Спасибо. У меня есть подобный. Даже подрепетирован "под себя". Глубину будущей просады от баланса по машке не видит никто.

Поэтому остаётся в силе тошнорвотная фигня брокерских учителей и аналитиков - манименеджмент,терпение и прочая словесная банальщина. Цель понятна-несите свои денежки.

Правильнее бы торговать от баланса,а не наоборот и не от баланса по машке,а от биржевого. Биржевики рассказывают как,но заморочно это как-то и тоже сомнительно.

Поэтому играю простыми дедовскими инструментами на казиношную удачу.

 
Vadens:

Спасибо. У меня есть подобный. Даже подрепетирован "под себя". Глубину будущей просады от баланса по машке не видит никто.

Поэтому остаётся в силе тошнорвотная фигня брокерских учителей и аналитиков - манименеджмент,терпение и прочая словесная банальщина. Цель понятна-несите свои денежки.

Правильнее бы торговать от баланса,а не наоборот и не от баланса по машке,а от биржевого. Биржевики рассказывают как,но заморочно это как-то и тоже сомнительно.

Поэтому играю простыми дедовскими инструментами на казиношную удачу.

При чем тут машки???

Есть установленный риск, есть максимальный разрешенный лот, есть доступный лот по инструменту, считает и рыночные ордера и отложенные.

Разрешено, к примеру, 10 лот по инструменту, ну и штампуйте весь диапазон по 0.1 на 10 разрешенных лот ...

При этом риск будет тот, что установлен в информере.

 

Нормальная панелька. Так бы еще строчку добавить. "Риск на 10 пунктов при 1 лоте = 1%" 

При этом с возможностью менять количество пунктов и лот.Было бы вообще супер.

 
Lesorub:

При чем тут машки???

Есть установленный риск, есть максимальный разрешенный лот, есть доступный лот по инструменту, считает и рыночные ордера и отложенные.

Разрешено, к примеру, 10 лот по инструменту, ну и штампуйте весь диапазон по 0.1 на 10 разрешенных лот ...

При этом риск будет тот, что установлен в информере.

Aleksandr Yakovlev:

Нормальная панелька. Так бы еще строчку добавить. "Риск на 10 пунктов при 1 лоте = 1%" 

При этом с возможностью менять количество пунктов и лот.Было бы вообще супер.

Понятно всё это. Но стратегия на усреднение в краткосроке льёт периодически на безоткатах хоть убейся!

А от баланса по тренду не вижу направления,уходит на три стороны света.

Говорят биржевики с какой стороны от баланса цена,туда и сила. Смотрел я их балансы на истории,как по мне,так по прежнему уходит на три стороны.

Lesorub:

Разрешено, к примеру, 10 лот по инструменту, ну и штампуйте весь диапазон по 0.1 на 10 разрешенных лот ...

При этом риск будет тот, что установлен в информере.

А диапазон блымс и провалился ещё ниже по тренду.

Тогда беру диапазон с неразумным запасом.........и занимаюсь потерей времени и мышиной вознёй.

Вывод: От баланса по тренду!!! Но нет такой инфы в ТА.

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