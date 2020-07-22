FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 152
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Берешь калькулятор
Сверлишь в нескольких местах
Естественно он начинает врать при расчетах
Точно такая же особенность у цены на форекс, движение которой отображают на чарте, то есть
всё время врет
минус на минус дает плюс
Понятно. Поэтому своей,изматывающей казино,стратегии альтернативы не вижу,если только не пробовать вывихнуть моск в БА.
Лесоруб кинул индюк постом выше стоп аут бу. Декомпиллятор его почему-то не берёт.
Этот индюк видит только рыночники,а нельзя доделать чтобы он видел и лимитники и,соответственно,считал с учётом и установленных лимитных?
Понятно. Поэтому своей,изматывающей казино,стратегии альтернативы не вижу,если только не пробовать вывихнуть моск в БА.
Лесоруб кинул индюк постом выше стоп аут бу. Декомпиллятор его почему-то не берёт.
Этот индюк видит только рыночники,а нельзя доделать чтобы он видел и лимитники и,соответственно,считал с учётом и установленных лимитных?
еврик 1.0910 лонг ( стопы 30-40) на пробой этого уровны!!!! и всё что ниже в лонг. таргет 1,21+ (долгосрок, если яйца держат )
всем привет от Myth
потнциальные точки входа 1,1275 1.1080 1,0980
пардон.. дописыаю .. текущие 1,1305.. тоже туда же
М30, взял Лунтик цели..., с отката можно и Н1 брать:
исходник нужен
А я думал тебе исходник из ЕХ сделать как головой арбуз разбить.
..........Шутю я так!
А я думал тебе исходник из ЕХ сделать как головой арбуз разбить.
не верь, не бойся, не проси...
Нате:
не верь, не бойся, не проси...
Нате:
Спасибо. У меня есть подобный. Даже подрепетирован "под себя". Глубину будущей просады от баланса по машке не видит никто.
Поэтому остаётся в силе тошнорвотная фигня брокерских учителей и аналитиков - манименеджмент,терпение и прочая словесная банальщина. Цель понятна-несите свои денежки.
Правильнее бы торговать от баланса,а не наоборот и не от баланса по машке,а от биржевого. Биржевики рассказывают как,но заморочно это как-то и тоже сомнительно.
Поэтому играю простыми дедовскими инструментами на казиношную удачу.
Спасибо. У меня есть подобный. Даже подрепетирован "под себя". Глубину будущей просады от баланса по машке не видит никто.
Поэтому остаётся в силе тошнорвотная фигня брокерских учителей и аналитиков - манименеджмент,терпение и прочая словесная банальщина. Цель понятна-несите свои денежки.
Правильнее бы торговать от баланса,а не наоборот и не от баланса по машке,а от биржевого. Биржевики рассказывают как,но заморочно это как-то и тоже сомнительно.
Поэтому играю простыми дедовскими инструментами на казиношную удачу.
При чем тут машки???
Есть установленный риск, есть максимальный разрешенный лот, есть доступный лот по инструменту, считает и рыночные ордера и отложенные.
Разрешено, к примеру, 10 лот по инструменту, ну и штампуйте весь диапазон по 0.1 на 10 разрешенных лот ...
При этом риск будет тот, что установлен в информере.
Нормальная панелька. Так бы еще строчку добавить. "Риск на 10 пунктов при 1 лоте = 1%"
При этом с возможностью менять количество пунктов и лот.Было бы вообще супер.
При чем тут машки???
Есть установленный риск, есть максимальный разрешенный лот, есть доступный лот по инструменту, считает и рыночные ордера и отложенные.
Разрешено, к примеру, 10 лот по инструменту, ну и штампуйте весь диапазон по 0.1 на 10 разрешенных лот ...
При этом риск будет тот, что установлен в информере.
Нормальная панелька. Так бы еще строчку добавить. "Риск на 10 пунктов при 1 лоте = 1%"
При этом с возможностью менять количество пунктов и лот.Было бы вообще супер.
Понятно всё это. Но стратегия на усреднение в краткосроке льёт периодически на безоткатах хоть убейся!
А от баланса по тренду не вижу направления,уходит на три стороны света.
Говорят биржевики с какой стороны от баланса цена,туда и сила. Смотрел я их балансы на истории,как по мне,так по прежнему уходит на три стороны.
Разрешено, к примеру, 10 лот по инструменту, ну и штампуйте весь диапазон по 0.1 на 10 разрешенных лот ...
При этом риск будет тот, что установлен в информере.
А диапазон блымс и провалился ещё ниже по тренду.
Тогда беру диапазон с неразумным запасом.........и занимаюсь потерей времени и мышиной вознёй.
Вывод: От баланса по тренду!!! Но нет такой инфы в ТА.