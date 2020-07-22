FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 244
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Признаю, лесоруб был прав.
Признаю, лесоруб был прав.
Ну и как теперь прикажешь всевышнему тебя карать? ;)
Ну и как теперь прикажешь всевышнему тебя карать? ;)
Он меня накарал уже просадкой в 21%
Он меня накарал уже просадкой в 21%
Это чо, с БУ накосячил?
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Renat Akhtyamov, 2018.12.26 19:48
ок-ейно
если так дальше пойдет, то выбьет и второй //версия
//увидишь, скоро Лесоруб палки выложит по еве
Евро: Sell limit 1.1456
TP 1.1371
Евро: Sell limit 1.1456
TP 1.1371
Слушаюсь)))
Слушаюсь)))
По барабану...
Это чо, с БУ накосячил?
Нее, 3 заход.