FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 244

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Lesorub:


))) На сайте ЦБ есть уже.


 
Палки на палках...
 

Признаю, лесоруб был прав.


 
Aleksandr Yakovlev:

Признаю, лесоруб был прав.

Ну и как теперь прикажешь  всевышнему тебя карать?  ;)

 
Unicornis:

Ну и как теперь прикажешь  всевышнему тебя карать?  ;)

Он меня накарал уже просадкой в 21%

 
Aleksandr Yakovlev:

Он меня накарал уже просадкой в 21%

Это чо, с БУ накосячил?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

Renat Akhtyamov, 2018.12.26 19:48

ок-ейно

если так дальше пойдет, то выбьет и второй //версия

//увидишь, скоро Лесоруб палки выложит по еве


 

Евро: Sell limit 1.1456

                   TP 1.1371

                   

 
Lesorub:

Евро: Sell limit 1.1456

                   TP 1.1371

                   

Слушаюсь)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Слушаюсь)))

По барабану...   

 
Renat Akhtyamov:

Это чо, с БУ накосячил?


Нее, 3 заход.

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