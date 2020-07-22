FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 162

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Хороший скрин. По моим данным недолжны подняться выше 1,3175. Буду от туда продавать. А так да, мы одинаково смотрим.
 
Lesorub:

Перспективный фунтик...


Доллар в рост может шпильку на следующей неделе. Не все еще отработали. 

По евре думаю  1.16 думаю достанет+-. Фунтика еще ниже опустят. Оанда, в отличии от евры у фунта покупателей больше показывает.

Пока 1.283+- внизу.

 
sterva:

Доллар в рост может шпильку на следующей неделе. Не все еще отработали. 

По евре думаю  1.16 думаю достанет+-. Фунтика еще ниже опустят. Оанда, в отличии от евры у фунта покупателей больше показывает.

Пока 1.283+- внизу.

По индексу бакса сигналы в бай до М30, на часе пока нет. Если будет, то возврат к точке пробоя наклонного канала и в рост...

Индексы Ауди и Киви вверх еще на 250 п.

 

А по Евре вот что нарисовалось (график больше не сжимается):

от начала этой волны:


 
Lesorub:

А по Евре вот что нарисовалось (график больше не сжимается):

от начала этой волны:


Все ждали ответа Китая и он ответил)

Пекин отказался от переговоров с США по торговле после нового раунда повышения тарифов и новых угроз со стороны администрации Дональда Трампа, узнала WSJ. Китай заявил о нежелании вести переговоры под давлением

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/09/2018/5ba5bac89a79470438f53c67?from=main

WSJ рассказала о нежелании Китая вести переговоры с США
WSJ рассказала о нежелании Китая вести переговоры с США
  • www.rbc.ru
Пекин отказался от переговоров с США по торговле после нового раунда повышения тарифов и новых угроз со стороны администрации Дональда Трампа, узнала WSJ. Китай заявил о нежелании вести переговоры под давлением
 
sterva:

Все ждали ответа Китая и он ответил)

Пекин отказался от переговоров с США по торговле после нового раунда повышения тарифов и новых угроз со стороны администрации Дональда Трампа, узнала WSJ. Китай заявил о нежелании вести переговоры под давлением

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/09/2018/5ba5bac89a79470438f53c67?from=main

Ты думаешь Хозяев рынка это волнует? Это для Них очередная удобная причина спрятать свои намерения и ещё более запутать управляемый хаос.

 

Большой шухер...


 
Lesorub:

Большой шухер...


Может поэтому рынок с мажорами притаился. Даже запрыгнуть некуда)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Может поэтому рынок с мажорами притаился. Даже запрыгнуть некуда)))

Подождать откат фунта и на всю котлету на всех, что с ним...

Вот, например:


 
Lesorub:

Подождать откат фунта и на всю котлету на всех, что с ним...

буду продавать от 3145

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