FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 162
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Перспективный фунтик...
Доллар в рост может шпильку на следующей неделе. Не все еще отработали.
По евре думаю 1.16 думаю достанет+-. Фунтика еще ниже опустят. Оанда, в отличии от евры у фунта покупателей больше показывает.
Пока 1.283+- внизу.
Доллар в рост может шпильку на следующей неделе. Не все еще отработали.
По евре думаю 1.16 думаю достанет+-. Фунтика еще ниже опустят. Оанда, в отличии от евры у фунта покупателей больше показывает.
Пока 1.283+- внизу.
По индексу бакса сигналы в бай до М30, на часе пока нет. Если будет, то возврат к точке пробоя наклонного канала и в рост...
Индексы Ауди и Киви вверх еще на 250 п.
А по Евре вот что нарисовалось (график больше не сжимается):
от начала этой волны:
А по Евре вот что нарисовалось (график больше не сжимается):
от начала этой волны:
Все ждали ответа Китая и он ответил)
Пекин отказался от переговоров с США по торговле после нового раунда повышения тарифов и новых угроз со стороны администрации Дональда Трампа, узнала WSJ. Китай заявил о нежелании вести переговоры под давлением
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/09/2018/5ba5bac89a79470438f53c67?from=main
Все ждали ответа Китая и он ответил)
Пекин отказался от переговоров с США по торговле после нового раунда повышения тарифов и новых угроз со стороны администрации Дональда Трампа, узнала WSJ. Китай заявил о нежелании вести переговоры под давлением
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/09/2018/5ba5bac89a79470438f53c67?from=main
Ты думаешь Хозяев рынка это волнует? Это для Них очередная удобная причина спрятать свои намерения и ещё более запутать управляемый хаос.
Большой шухер...
Большой шухер...
Может поэтому рынок с мажорами притаился. Даже запрыгнуть некуда)))
Может поэтому рынок с мажорами притаился. Даже запрыгнуть некуда)))
Подождать откат фунта и на всю котлету на всех, что с ним...
Вот, например:
Подождать откат фунта и на всю котлету на всех, что с ним...
буду продавать от 3145