FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 163

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Aleksandr Yakovlev:

буду продавать от 3145

3232

3176

ТР 1.2894

если по феншую...

 
Заманчиво смотриться, возможно так и будет
 
Aleksandr Yakovlev:
Заманчиво смотриться, возможно так и будет

фиг они дадут там зайти...

импульсом обвалят цену

вот сюда, примерно:


 

Трампу нужен слабый доллар...значит ставку скорей всего не изменят... так сказать всех на шпилю посдят - на измену...вполне реальный вариант в духе их хаос политики...)) так что лучше преждать...

добавка: и похоже что и фунт и рубль уже знают об этом...

 

Как вы думаете, завтра возможно такое движение?


 

евра, 

бай с текущих 1,1760 стоп 20 пип

бай лимитка 1,1715 стоп 35

бай лимитка 1,1650 стоп 35

все на тп перехай..

ставку не повысят =) (ихмо)

 
GhostMan:

евра, 

бай с текущих 1,1760 стоп 20 пип

бай лимитка 1,1715 стоп 35

бай лимитка 1,1650 стоп 35

все на тп перехай..

ставку не повысят =) (их-мо)

повысят, ихмо

;)

 
А я в продаже сижу
 

Жижа:


 
GhostMan:

евра, 

бай с текущих 1,1760 стоп 20 пип

бай лимитка 1,1715 стоп 35

бай лимитка 1,1650 стоп 35

все на тп перехай..

ставку не повысят =) (ихмо)

2 Х

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