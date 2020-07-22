FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 163
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буду продавать от 3145
3232
3176
ТР 1.2894
если по феншую...
Заманчиво смотриться, возможно так и будет
фиг они дадут там зайти...
импульсом обвалят цену
вот сюда, примерно:
Трампу нужен слабый доллар...значит ставку скорей всего не изменят... так сказать всех на шпилю посдят - на измену...вполне реальный вариант в духе их хаос политики...)) так что лучше преждать...
добавка: и похоже что и фунт и рубль уже знают об этом...
Как вы думаете, завтра возможно такое движение?
евра,
бай с текущих 1,1760 стоп 20 пип
бай лимитка 1,1715 стоп 35
бай лимитка 1,1650 стоп 35
все на тп перехай..
ставку не повысят =) (ихмо)
евра,
бай с текущих 1,1760 стоп 20 пип
бай лимитка 1,1715 стоп 35
бай лимитка 1,1650 стоп 35
все на тп перехай..
ставку не повысят =) (их-мо)
повысят, ихмо
;)
Жижа:
евра,
бай с текущих 1,1760 стоп 20 пип
бай лимитка 1,1715 стоп 35
бай лимитка 1,1650 стоп 35
все на тп перехай..
ставку не повысят =) (ихмо)
2 Х