FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 237
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Сейчас та же ситуация (по мажерам), что была только недавно. Все зависит от доллара, а он в итоге все равно в низ полезет.
Со сроками только беда. Опять похоже до конца кв все растянется.)
Дождался разворотной конструкции. Открыл сделку. Прошли 10 пунктов.
Половину позиции закрыл. Остальную на -7 пунктов.
Дождался разворотной конструкции. Открыл сделку. Прошли 10 пунктов.
Половину позиции закрыл. Остальную на -7 пунктов.
дааа Александр, круто!
дааа Александр, круто!
Да ладно, не смейся. Для многих забрать 1 пункт с рынка это мечта.
Просто если не поставить на -5 или на -7 пунктов , до 80% увеличивается вероятность , что выбьет, если поставить в 0 или +1 пункт.
А таааак, если пойдет цена вниз, туда ей и дорога. Платочком помахаю.)))
В моей ТС такие входа до скукоты просты и практически 100% ые.
Конец дня этой пятницы похож на конец 20 ноября. Ближайшая похожая по относительному характеру движения продолжительность была с 22 июня 2017 в течении ~32 баров D1 - в конце этого года уже прошлепали 32 бара D1. И аномально высокая активность в объемах (показометр) как на фунте, наверно все с фунта сбежали в канадца. Пойду заговор на стохастике сделаю.
Я на верху обо всем договорился...
В 20:00 (терминала) сигнал на продажу канадца.
Буду дожидаться разворотной конструкции
Если фунт через 2 минуты закроется ниже 2705, то смело продаю до уровня 2580.
Ошибочка, до 2535.
Да ладно, не смейся. Для многих забрать 1 пункт с рынка это мечта.
Просто если не поставить на -5 или на -7 пунктов , до 80% увеличивается вероятность , что выбьет, если поставить в 0 или +1 пункт.
А таааак, если пойдет цена вниз, туда ей и дорога. Платочком помахаю.)))
В моей ТС такие входа до скукоты просты и практически 100% ые.
я и не смеюсь
вот именно там же я и продал, пункт в пункт
а когда увидел твой паттерн, был поражен твоей оригинальной находке
сегодняшний день закончился "днёвным" (в масштабе суток) сигналом
такое частенько бывает под полночь и обычно реализуется часов до 11-12 по мск (Лондон съедает откат и даёт старт качелей) следующего дня.
про канадца нет ничего :-( как шпилил по нефти, так и шпилит...
но всё одно праздники завтра, и все прогнозы наверняка будут перечёркнуты.
а что будет в оставшееся "окошко" до НГ.. в принципе уже и не важно, торговый год закончился.
Всех с наступающим Новым Годом !
сегодняшний день закончился "днёвным" (в масштабе суток) сигналом
такое частенько бывает под полночь и обычно реализуется часов до 11-12 по мск (Лондон съедает откат и даёт старт качелей) следующего дня.
про канадца нет ничего :-( как шпилил по нефти, так и шпилит...
но всё одно праздники завтра, и все прогнозы наверняка будут перечёркнуты.
а что будет в оставшееся "окошко" до НГ.. в принципе уже и не важно, торговый год закончился.
Всех с наступающим Новым Годом !
я бы назвал эти перерывы в торговле 3-х разовым питанием
c перерывами на завтрак, обед и ужин ;)
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