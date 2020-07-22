FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 237

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Сейчас та же ситуация (по мажерам), что была только недавно. Все зависит от доллара, а он в итоге все равно в низ полезет.

Со сроками только беда. Опять похоже до конца кв все растянется.)

 

Дождался разворотной конструкции. Открыл сделку. Прошли 10 пунктов.

Половину позиции закрыл. Остальную на -7 пунктов.


 
Aleksandr Yakovlev:

Дождался разворотной конструкции. Открыл сделку. Прошли 10 пунктов.

Половину позиции закрыл. Остальную на -7 пунктов.

дааа Александр, круто!

 
Renat Akhtyamov:

дааа Александр, круто!

Да ладно, не смейся. Для многих забрать 1 пункт с рынка это мечта.

Просто если не поставить на -5 или на -7 пунктов , до 80% увеличивается вероятность , что выбьет, если поставить в 0 или +1 пункт.

А таааак, если пойдет цена вниз, туда ей и дорога. Платочком помахаю.)))

В моей ТС такие входа до скукоты просты и практически 100% ые.

 
Unicornis:

Конец дня этой пятницы похож на конец 20 ноября. Ближайшая похожая по относительному характеру движения продолжительность была с 22 июня 2017 в течении ~32 баров D1 - в конце этого года уже прошлепали 32 бара D1. И аномально высокая активность в объемах (показометр) как на фунте, наверно все с фунта сбежали в канадца. Пойду заговор на стохастике сделаю.

Lesorub:

Я на верху обо всем договорился...

В 20:00 (терминала) сигнал на продажу канадца.

 

Буду дожидаться разворотной конструкции


 

Если фунт через 2 минуты закроется ниже 2705, то смело продаю до уровня 2580.

Ошибочка, до 2535.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да ладно, не смейся. Для многих забрать 1 пункт с рынка это мечта.

Просто если не поставить на -5 или на -7 пунктов , до 80% увеличивается вероятность , что выбьет, если поставить в 0 или +1 пункт.

А таааак, если пойдет цена вниз, туда ей и дорога. Платочком помахаю.)))

В моей ТС такие входа до скукоты просты и практически 100% ые.

я и не смеюсь

вот именно там же я и продал, пункт в пункт

а когда увидел твой паттерн, был поражен твоей оригинальной находке

 

сегодняшний день закончился "днёвным" (в масштабе суток) сигналом

такое частенько бывает под полночь и обычно реализуется часов до 11-12 по мск (Лондон съедает откат и даёт старт качелей) следующего дня.

про канадца нет ничего :-( как шпилил по нефти, так и шпилит...

но всё одно праздники завтра, и все прогнозы наверняка будут перечёркнуты.

а что будет в оставшееся "окошко"  до НГ.. в принципе уже и не важно, торговый год закончился.

Всех с наступающим Новым Годом !

 
Maxim Kuznetsov:

сегодняшний день закончился "днёвным" (в масштабе суток) сигналом

такое частенько бывает под полночь и обычно реализуется часов до 11-12 по мск (Лондон съедает откат и даёт старт качелей) следующего дня.

про канадца нет ничего :-( как шпилил по нефти, так и шпилит...

но всё одно праздники завтра, и все прогнозы наверняка будут перечёркнуты.

а что будет в оставшееся "окошко"  до НГ.. в принципе уже и не важно, торговый год закончился.

Всех с наступающим Новым Годом !

я бы назвал эти перерывы в торговле 3-х разовым питанием

c перерывами на завтрак, обед и ужин ;)

Присоединяюсь:

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