FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 186
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Животное сиюминутными дерганиями делает столько, сколько другие за день - соблазн велик)
Не так...
Важно одно направление.
А оно в Sell на данный момент.
Не так...
Важно одно направление.
А оно в Sell на данный момент.
Палки палками, но лучше обождать...
254 п. закрыто...
Так хорошо бегали предыдущие три дня
А сегодня пятница или где?
;)
Так хорошо бегали предыдущие три дня
А сегодня пятница или где?
;)
Меркель спит и Мэй сопит,
только не спит парламент,
соблюдает регламент,
кроет шорты втихаря,
ожидая звиздеца.
------
что то удумали.
Меркель спит и Мэй сопит,
только не спит парламент,
соблюдает регламент,
кроет шорты втихаря,
ожидая звиздеца.
------
что то удумали.
ага
и главное - попросили, и нате
пошла прыгать
"Пошла прыгать..."
545 пунктов...
и 133 в придачу...
С паршивой овцы хоть клок...