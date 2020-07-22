FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 186

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Yevhenii Levchenko:
Животное сиюминутными дерганиями делает столько, сколько другие за день - соблазн велик)

Не так...

Важно одно направление.

А оно в Sell на данный момент.

 
Lesorub:

Не так...

Важно одно направление.

А оно в Sell на данный момент.

Ясно)
 
Например мне сегодняшние скАчки определенно нравятся ;)
 
А мне нет. Первый раз зашел, поставил стопик в бу через 15 минут, снесли. Второй раз зашел там же, подождал когда зашло за 1.29, поставил в бу, снесли. В  третий раз не стал входить, т.к. опять на покупку сигнал в 20:30 терминала. У них там похоже оргия в стиле классического немецкого кинематографа, Мэй типа белоснежка, а парламент гномы.) Upd. Всетаки продал в третий раз, пусть висит до НГ))).
 

Палки палками, но лучше обождать...

254 п. закрыто...


 

Так хорошо бегали предыдущие три дня

А сегодня пятница или где?

;)

 
Renat Akhtyamov:

Так хорошо бегали предыдущие три дня

А сегодня пятница или где?

;)

Меркель спит и Мэй сопит,

только не спит парламент,

соблюдает регламент,

кроет шорты втихаря,

ожидая  звиздеца.

------

что то удумали.

 
Unicornis:

Меркель спит и Мэй сопит,

только не спит парламент,

соблюдает регламент,

кроет шорты втихаря,

ожидая  звиздеца.

------

что то удумали.

ага

и главное - попросили, и нате

пошла прыгать

 

"Пошла прыгать..."      

545 пунктов...

и 133 в придачу...

 
Lesorub:

С паршивой овцы хоть клок...

https://www.kommersant.ru/doc/3803913
1...179180181182183184185186187188189190191192193...254
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