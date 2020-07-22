FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 87

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sterva:

Свеча не маленькая.Уверена еще вверх пройдем.)

да не

просто я ждал что ставка или по фунту или по чифу изменится

тогда бы поприкольнее было

фунта вниз ожидал

 
 
sterva:

У меня геп индекс доллара показывает 13го(незнаю у всех так). Только посмотрела. Сейчас уже думаю, что его на 100% и достаточно быстро перекроют. 

Индекс...

И Лунь...

Я его продаю на коррекцию...

 
Aleksandr Yakovlev:
А я по фунту в шеколаде


 
Lesorub:

Индекс...

И Лунь...

Я его продаю на коррекцию...

А я вот так поступлю


 
Lesorub:


упс
 
Aleksandr Yakovlev:

А я вот так поступлю


Ага...


 
sterva:

Ауди лучше...

Скупаю все на корню...

 
Lesorub:

Ага...


Тоже неплохо)))

 
Lesorub:

Ага...


Понятненько. Тр №1 у меня 1.18276. Так спокойнеее.

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