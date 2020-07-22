FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 87
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Свеча не маленькая.Уверена еще вверх пройдем.)
да не
просто я ждал что ставка или по фунту или по чифу изменится
тогда бы поприкольнее было
фунта вниз ожидал
У меня геп индекс доллара показывает 13го(незнаю у всех так). Только посмотрела. Сейчас уже думаю, что его на 100% и достаточно быстро перекроют.
Индекс...
И Лунь...
Я его продаю на коррекцию...
А я по фунту в шеколаде
Индекс...
И Лунь...
Я его продаю на коррекцию...
А я вот так поступлю
А я вот так поступлю
Ага...
Ауди лучше...
Скупаю все на корню...
Ага...
Тоже неплохо)))
Ага...
Понятненько. Тр №1 у меня 1.18276. Так спокойнеее.