FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 225

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Lesorub:

Седня минус, завтра плюс...

ТР 114.28 с дневок!

Цель - загон - кидалово...

Куда бы стоп поаккуратнее поставить что бы спать спокойно...?
 
Anzhela Sityaeva:
Куда бы стоп поаккуратнее поставить что бы спать спокойно...?

Я их не ставлю...

Стоп - депо.

 
Lesorub:

Я их не ставлю...

Стоп - депо.

Жестко, однако.
 
Lesorub:

Я их не ставлю...

Стоп - депо.

Ай, малаца! Вот бы Стренж порадовался.

 

Прогноз EUR/USD на 18.12.2018

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, H1, 2018.12.18

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

EURUSD, H1, 2018.12.18, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

Валютная пара EUR/USD после вчерашнего укрепления торгуется сейчас вблизи уровня 1.1353. В случае пробоя данного уровня буду рассматривать покупки с целью 1.1414. В случае если цена пробьет отметку 1.1325, буду рассматривать продажи с целью 1.1292.



 

Мне бы очень хотелось увидеть цену в низу.)))


 

В верху...

Все в рамках отработки палок:


 

Будет как то так)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Будет как то так)))


Мож и будет.

Только низа не отработаны с ТР 140.43

Свеча от 10.12. на Н1

А вот верх с ТР 143.67 с Н1 от этого аукциона отработан.

Так что...

 

А Луня так и тянут за уши к завтрашним новостям. Осторожно с покупками...


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