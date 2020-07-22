FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 225
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Седня минус, завтра плюс...
ТР 114.28 с дневок!
Цель - загон - кидалово...
Куда бы стоп поаккуратнее поставить что бы спать спокойно...?
Я их не ставлю...
Стоп - депо.
Я их не ставлю...
Стоп - депо.
Я их не ставлю...
Стоп - депо.
Ай, малаца! Вот бы Стренж порадовался.
Прогноз EUR/USD на 18.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.18
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Валютная пара EUR/USD после вчерашнего укрепления торгуется сейчас вблизи уровня 1.1353. В случае пробоя данного уровня буду рассматривать покупки с целью 1.1414. В случае если цена пробьет отметку 1.1325, буду рассматривать продажи с целью 1.1292.
Мне бы очень хотелось увидеть цену в низу.)))
В верху...
Все в рамках отработки палок:
Будет как то так)))
Будет как то так)))
Мож и будет.
Только низа не отработаны с ТР 140.43
Свеча от 10.12. на Н1
А вот верх с ТР 143.67 с Н1 от этого аукциона отработан.
Так что...
А Луня так и тянут за уши к завтрашним новостям. Осторожно с покупками...