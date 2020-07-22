FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 200
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Продавайте. Я куплю еще...
Спасибо! ;)
Давай, давай...
Не говори потом, что не предупреждали
Не дрейфим, доливаемся...
Классика дров! Загон и кидалово:
дяденька-дяденька погодите..., я с вами ;))) продался 1.3350 и отложка 1.34 и кулер на процессоре затих.
дяденька-дяденька погодите..., я с вами ;))) продался 1.3350 и отложка 1.34 и кулер на процессоре затих.
:))) Угараю...
Не дрейфим, доливаемся...
Классика дров! Загон и кидалово:
Красавчик, против тренда встал!!!
Красавчик, против тренда встал!!!
Сказали же:
не дрейфим!лунь ещё та штучка, посмотрим чо будет дальше...
:))) Угараю...
Это вам тут не СБ в карманах гонять )))
Это вам тут не СБ в карманах гонять )))
а СБ - это что?
Случайное Блуждание из одноименных веток про кидание монетки. Руку в карман, а там толстый хвост и тема пошла ;)))
Это вам тут не СБ в карманах гонять )))
Отлично, дружище - ты оживил эту почти угасшую ветку. Аплодирую стоя.
Отлично, дружище - ты оживил эту почти угасшую ветку. Аплодирую стоя.