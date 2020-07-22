FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 200

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Renat Akhtyamov:

Продавайте. Я куплю еще...

Спасибо! ;)

Давай, давай...

Не говори потом, что не предупреждали  

 
Lesorub:

Не дрейфим, доливаемся...

Классика дров! Загон и кидалово:

дяденька-дяденька погодите..., я с вами ;))) продался 1.3350 и отложка 1.34 и кулер на процессоре затих.

 
Unicornis:

дяденька-дяденька погодите..., я с вами ;))) продался 1.3350 и отложка 1.34 и кулер на процессоре затих.

:))) Угараю...

 
Lesorub:

Не дрейфим, доливаемся...

Классика дров! Загон и кидалово:


Красавчик, против тренда встал!!!

 
Sergey Lazarenko:

Красавчик, против тренда встал!!!

Сказали же:

не дрейфим!

лунь ещё та штучка, посмотрим чо будет дальше...
 
Alexander_K:

:))) Угараю...

Это вам тут не СБ в карманах гонять )))

 
Unicornis:

Это вам тут не СБ в карманах гонять )))

а СБ - это что?
 
Renat Akhtyamov:
а СБ - это что?

Случайное Блуждание из одноименных веток про кидание монетки. Руку в карман, а там толстый хвост и тема пошла ;)))

 
Unicornis:

Это вам тут не СБ в карманах гонять )))

Отлично, дружище - ты оживил эту почти угасшую ветку. Аплодирую стоя.

 
Alexander_K:

Отлично, дружище - ты оживил эту почти угасшую ветку. Аплодирую стоя.

А я лежа ;)
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