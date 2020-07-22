FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 110
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А вдруг 1.89,чо будешь делать тогда?
По сути для меня никакой разницы. Есть сигнал, вхожу. Нет, не вхожу.)))
Добрый добрый!
На фунтдолл приходит смена погоды.
Если Бог даст дожить до понедельника, то опять будем доить рынок :)
По моим наблюдениям - фунт вроде как в понижательном тренде...откорректировался, но это не значит пошел в рост - флютует в своем коридорчике, нужно же бвлбесам хвосты рубить...вот и меня чуть не срубил...пришлось доливать...если вырвется и пойдет выше, то конечно, но вот оно ему надо...хотя если Англия выиграет - тогда рванет...хотя, это вряд ли...))
По моим наблюдениям - фунт вроде как в понижательном тренде...откорректировался, но это не значит пошел в рост - флютует в своем коридорчике, нужно же бвлбесам хвосты рубить...вот и меня чуть не срубил...пришлось доливать...если вырвется и пойдет выше, то конечно, но вот оно ему надо...хотя если Англия выиграет - тогда рванет...)) это вряд ли...
продаешь фунта - скоро богатым будешь
)))
продаешь фунта - скоро богатым будешь
)))
Баснословно богатым)))
Смейтесь, смейтесь,...посмотрим... да, ну застрял - выкрутимся... не впервой иду ровно п ока что...
это не шутка
А ну спасибо...за поддержку - а то вчера перенервничал...вот нет веры в рост его да евры тоже...со всеми их передрягами...сейчас если Трамп конкретно наедет по газопроводу да и за крышевание требует повысить ставку до 4% ВВП это вот, что до сих пор контрибуцию снимает...посмотрим куда пойдем...)) поставил бы и на рост - да вон уже затарился позами под завязку...
А ну спасибо...за поддержку - а то вчера перенервничал...вот нет веры в рост его да евры тоже...со всеми их передрягами...сейчас если Трамп конкретно наедет по газопроводу да и за крышевание требует повысить ставку до 4%...посмотрим куда пойдем...))
4% ?
Вот, посмотри, проанализируй
4% ?
Вот, посмотри, проанализируй
4% отВВП таблица да статистика подходящая... в смысле всё без изменений...стабильно..а ну и провал в 17 годе так что ли???
4% отВВП таблица да статистика подходящая... в смысле всё без изменений...стабильно???
даты есть, поведение процентной ставки есть, прогноз есть
посмотри что происходит при повышении, понижении или при неизменении ставки
что происходит до ставки, что после, что во время выхода новости
ничего сложного ;)
ну и....
ждем прогноз