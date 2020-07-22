FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 251
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1.1371, оттуда бай до 1.1487
так планирую, а там посмотрим...
Теперь еще выше правильно понимаю?
Теперь еще выше правильно понимаю?
Мадам, все сказано...
Для чего лохматить бабушку???
Вас с Новым годом, да и всех ребятов тож....
Мадам, все сказано...
Для чего лохматить бабушку???
Вас с Новым годом, да и всех ребятов тож....
Знаю я кого надо лохматить(И ЭТО НЕ БАБУШКА). Так у него охраны многовато.)))
Цену просто заносит жестоко.
Все живы?
Спред 1000 пунктов, такого за более чем 10 лет ни разу не видел
Я на двух центовых обнулился. Примерно сотня ордеров, на прмерно 50 у.е. по разным парам. Попались сеточники, без стопов. Не обидно. "Но опыт есть"(с). Учту на будущее.
Все живы?
Спред 1000 пунктов, такого за более чем 10 лет ни разу не видел
О чем и речь была. Заносит по зимнему.)))
p.s. Это еще не конец.
Все живы?
Спред 1000 пунктов, такого за более чем 10 лет ни разу не видел
В коме или в анабиозе...))) просто шок и трепет - неплохое начало для нового года...начло эпохи большого прокола... или глобальной перезагрузки???
О чем и речь была. Заносит по зимнему.)))
p.s. Это еще не конец.
Это кукл-хукл поздравляет трейдунов-игроманов с НГ с новым счастьем...
Это кукл-хукл поздравляет трейдунов-игроманов с НГ с новым счастьем...
Он самый.) Честно говоря думала хуже будет и в обе стороны. Благо обошлось.)
Он самый.) Честно говоря думала хуже будет и в обе стороны. Благо обошлось.)
Лесоруб наверное всё, у него насколько помню всё было против шерсти, но могу и ошибаться.