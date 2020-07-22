FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 251

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Lesorub:

1.1371, оттуда бай до 1.1487

так планирую, а там посмотрим...

Теперь еще выше правильно понимаю?

 
sterva:

Теперь еще выше правильно понимаю?

Мадам,  все сказано...

Для чего лохматить бабушку???

Вас с Новым годом, да и всех ребятов тож....


 
Lesorub:

Мадам,  все сказано...

Для чего лохматить бабушку???

Вас с Новым годом, да и всех ребятов тож....


Знаю я кого надо лохматить(И ЭТО НЕ БАБУШКА). Так у него охраны многовато.)))упс

Цену просто заносит жестоко.

 

Все живы?

Спред 1000 пунктов, такого за более чем 10 лет ни разу не видел


 

Я на двух центовых обнулился. Примерно сотня ордеров, на прмерно 50 у.е. по разным парам. Попались сеточники, без стопов. Не обидно. "Но опыт есть"(с). Учту на будущее.

 
Vitaly Muzichenko:

Все живы?

Спред 1000 пунктов, такого за более чем 10 лет ни разу не видел


О чем и речь была. Заносит по зимнему.)))

p.s. Это еще не конец.

 
Vitaly Muzichenko:

Все живы?

Спред 1000 пунктов, такого за более чем 10 лет ни разу не видел


В коме или в анабиозе...))) просто шок и трепет - неплохое начало для нового года...начло эпохи большого прокола... или глобальной перезагрузки???

 
sterva:

О чем и речь была. Заносит по зимнему.)))

p.s. Это еще не конец.

Это кукл-хукл поздравляет трейдунов-игроманов с НГ с новым счастьем...

 
Сергей Криушин:

Это кукл-хукл поздравляет трейдунов-игроманов с НГ с новым счастьем...

Он самый.) Честно говоря думала хуже будет и в обе стороны. Благо обошлось.)

 
sterva:

Он самый.) Честно говоря думала хуже будет и в обе стороны. Благо обошлось.)

Лесоруб наверное всё, у него насколько помню всё было против шерсти, но могу и ошибаться.

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