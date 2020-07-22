FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 144
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Через 6 часов будет +50 пунктов. Я тоже открылся.То же самое - по киви/луни.
Киви/жипию ещё давит. Кстати,движуха после новозенландской ставки интереснее! После австралийца я как-то не впечатлился.
кстати кто хочет проверить своего робота на истории, AUDUSD с июня отличный вариант, длинный коридор
с трендовым индикатором
По киви/чифу котлета открылась в 250пп одним ордером со стопом и попутным свопом. Убьёт,значит убьёт,жисть такая. Открываться не готов,но запостюсь на форуме. Посмотрим. Интересно.
Ощущение, что его только ленивый не купил.
Мне один бай вынесло. Теперь на воду дую.
Деревянный 66.30. Да здравствует 82! Хоть зелень плесень не сожрет...
Вот они санкции, которые не работают.)
Даже крутейшая пенсионная реформа не помогла.
66.63 уже.
Так то все понятно, но ведь какой уже раз... Похоже баночку вы не зря завели.)))
Как у Вас 82 получается?
Я всем верю. И Игорю и Эльвире ну и конечно Владимиру.
Видео не ютьюбовского формата (без сорказменное) не вставилось но что уж есть.
Вот они санкции, которые не работают.)
Даже крутейшая пенсионная реформа не помогла.
66.63 уже.
Так то все понятно, но ведь какой уже раз... Похоже баночку вы не зря завели.)))
Как у Вас 82 получается?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Lesorub, 2018.08.03 13:07
Баксы пылью покрылись в банке...(3 литра)
индюк палочный поломался, там точнее были бы уровни возврата цены ...
Завтра буду занят...
Практически такую не поворотливую среднюю можно использовать только как цель и то,если не попадёшь в безоткат,как в левой части графика,а чтобы не попасть,то сигналом считается только откат от горизонтально лежащего мувинга.
В данном случае писюн с яйцами на скрине говорит о установившейся восходящей тенденции и при откате цены вниз от мувинга можно набирать краткосрочные покупки к этой самой средней..........если DX импульсом не опрокинет всё к чёртовой бабушке.
Я думаю по евре можно позицию закрывать)))