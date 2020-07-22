FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 224

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Anzhela Sityaeva:
Мне нравится ваша торговля @Lesorub. Искренне желаю вам удачи!

Двойной аукцион, прошу любить и жаловать...

 


 

Релакс...


 

На этой недельке еще можно поторговать, а потом всё - Новый Год!


 

Еня отработала селл с Н4

Куплена с целью 113.84


 
Стоило Lesorub-у закрыть бай по фунту и фунт остановил движение наверх... :)
 
Anzhela Sityaeva:
Стоило Lesorub-у закрыть бай по фунту и фунт встал... :)

Что сделал Фунт???

 
Lesorub:

Что сделал Фунт???

:)

 

Другое дело!


И скупаем Еньку на корню:


 
Lesorub:

И скупаем Еньку на корню:

Купили тоже два раза, но пока минус... Ниже 112.677 не хочется ее видеть сегодня.

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