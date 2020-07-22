FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 224
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Мне нравится ваша торговля @Lesorub. Искренне желаю вам удачи!
Двойной аукцион, прошу любить и жаловать...
Релакс...
На этой недельке еще можно поторговать, а потом всё - Новый Год!
Еня отработала селл с Н4
Куплена с целью 113.84
Стоило Lesorub-у закрыть бай по фунту и фунт встал... :)
Что сделал Фунт???
Что сделал Фунт???
:)
Другое дело!
И скупаем Еньку на корню:
И скупаем Еньку на корню:
Купили тоже два раза, но пока минус... Ниже 112.677 не хочется ее видеть сегодня.