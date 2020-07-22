FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 128
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Всем привет. Где на голубом наши коллопутчики сидят?
Тут
Тут
всё ишшо изучают отчеты.
Хорошее дело....
Вот, единственный более менее валидный скрин из всего извращения, которое опубликовано в той ветке.
Однако валидность его только в том, что он рассчитан и создан в текущий момент времени.
Я делал подобное в динамике, года 1.5 назад:
Передай плиз Стренжу привет со ссылкой на этот пост.
Пусть найдет 10 отличий.
Скажу сразу - это одно и то же!!!
---
А вот зациклились на этом зДря, это только самое начало, отправная точка!
)
всё ишшо изучают отчеты.
Хорошее дело....
Вот, единственный более менее валидный скрин из всего извращения, которое опубликовано в той ветке.
Однако валидность его только в том, что он рассчитан и создан в текущий момент времени.
Я делал подобное в динамике, года 1.5 назад:
Передай плиз Стренжу привет со ссылкой на этот пост.
Пусть найдет 10 отличий.
Скажу сразу - это одно и то же!!!
---
А вот зациклились на этом зДря, это только самое начало, отправная точка!
)
Для меня там ничего нет инвалидного.
Я как сопли,выпавшие из баланса подбирал обратно в баланс,так и буду делать.
Для меня там ничего нет инвалидного.
Я как сопли,выпавшие из баланса подбирал обратно в баланс,так и буду делать.
Естественно
И все таки кто был первым - Fancy или .... ? :
Тут
Спасибо, нашел что и кого искал. Уже писал, что не так давно жестко слился сеткой, теперь перед каждым входом 100 раз страхуюсь.
Решил "старых" почитать. Выращивать депо с минималки самое раздражительное действо. Бесит, что сумму, которая легко получалась за день теперь надо собирать месяц и больше.
Спасибо, нашел что и кого искал. Уже писал, что не так давно жестко слился сеткой, теперь перед каждым входом 100 раз страхуюсь.
Решил "старых" почитать. Выращивать депо с минималки самое раздражительное действо. Бесит, что сумму, которая легко получалась за день теперь надо собирать месяц и больше.
Если получалась за день,зачем месяц собирать.
Если получалась за день,зачем месяц собирать.
)))) Оборотный капитал где взять, чтобы маржу и просадку, если что достойно держал?
Если получалась за день,зачем месяц собирать.
Тут видать процентовка имелась ввиду. На мелком депо процентный рост пред кк на дрожжах, а с увеличением уже в основном уменьшают риски что само собой ведет к более медленному росту депо в процентном соотношении. Хотя в денежном вполне может быть и больше.
Тут видать процентовка имелась ввиду. На мелком депо процентный рост пред кк на дрожжах, а с увеличением уже в основном уменьшают риски что само собой ведет к более медленному росту депо в процентном соотношении. Хотя в денежном вполне может быть и больше.
Спасибо. Вот.