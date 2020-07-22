FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 128

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vaz:

Всем привет. Где на голубом наши коллопутчики сидят?

Тут

 
Vadens:

Тут

всё ишшо изучают отчеты.

Хорошее дело....

Вот, единственный более менее валидный скрин из всего извращения, которое опубликовано в той ветке.

Однако валидность его только в том, что он рассчитан и создан в текущий момент времени.

Я делал подобное в динамике, года 1.5 назад:


Передай плиз Стренжу привет со ссылкой на этот пост.

Пусть найдет 10 отличий.

Скажу сразу - это одно и то же!!!

---

А вот зациклились на этом зДря, это только самое начало, отправная точка!

)

 
Renat Akhtyamov:

всё ишшо изучают отчеты.

Хорошее дело....

Вот, единственный более менее валидный скрин из всего извращения, которое опубликовано в той ветке.

Однако валидность его только в том, что он рассчитан и создан в текущий момент времени.

Я делал подобное в динамике, года 1.5 назад:


Передай плиз Стренжу привет со ссылкой на этот пост.

Пусть найдет 10 отличий.

Скажу сразу - это одно и то же!!!

---

А вот зациклились на этом зДря, это только самое начало, отправная точка!

)

Для меня там ничего нет инвалидного. 

Я как сопли,выпавшие из баланса подбирал обратно в баланс,так и буду делать.

 
Vadens:

Для меня там ничего нет инвалидного. 

Я как сопли,выпавшие из баланса подбирал обратно в баланс,так и буду делать.

Естественно

И все таки кто был первым - Fancy или .... ? :

 
Vadens:

Тут

Спасибо, нашел что и кого искал. Уже писал, что не так давно жестко слился сеткой, теперь перед каждым входом 100 раз страхуюсь.

Решил "старых" почитать. Выращивать депо с минималки самое раздражительное действо. Бесит, что сумму, которая легко получалась за день теперь надо собирать месяц и больше.


 
vaz:

Спасибо, нашел что и кого искал. Уже писал, что не так давно жестко слился сеткой, теперь перед каждым входом 100 раз страхуюсь.

Решил "старых" почитать. Выращивать депо с минималки самое раздражительное действо. Бесит, что сумму, которая легко получалась за день теперь надо собирать месяц и больше.


Если получалась за день,зачем месяц собирать.


 
Vadens:

Если получалась за день,зачем месяц собирать.


)))) Оборотный капитал где взять, чтобы маржу и просадку, если что достойно держал?

 
Vadens:

Если получалась за день,зачем месяц собирать.

Тут видать процентовка имелась ввиду. На мелком депо процентный рост пред кк на дрожжах, а с увеличением уже в основном уменьшают риски что само собой ведет к более медленному росту депо в процентном соотношении. Хотя в денежном вполне может быть и больше.

 
Konstantin Nikitin:

Тут видать процентовка имелась ввиду. На мелком депо процентный рост пред кк на дрожжах, а с увеличением уже в основном уменьшают риски что само собой ведет к более медленному росту депо в процентном соотношении. Хотя в денежном вполне может быть и больше.

Спасибо. Вот.


 
Ау, скукота зевота ломота, и где все главные прорицатели - все по мальдивам да по канарам разъехались наверно...или просто на заборе решили посидеть - тоже курорт своего рода...куда все-таки пойдем с центовым Пяточком...или все как-то временно и не стабильно - одним словом Хаос надвигается все плотней и плотней... и вообще анархия - мать порядка...)) так -то вроде развернулись к низу - спасибо японским самураям...не изменили ничего - им и так хорошо жить...
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