FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 145
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Цель - закрытие ГЭПа...
Я думаю по евре можно позицию закрывать)))
нормально так провалилась, 2 раза робот продал) хотя лично я верил что цена к 1,1650 придет сперва, по принципу заполнения гэпа
Я думаю по евре можно позицию закрывать)))
Думаю,да. Если ты про селы на твоём скрине. Я этих селов не вижу,не умею из балансов торговать.
Куда далее? Не знаю. Сильно клюнула и пробила флет паттерна. Не сильно похоже на бай-сигнал. Противоречиво. Может уйти ещё ниже и рви потом волосы на ........себе.
только сейчас увидел NZDUSD, что с Новозеландией случилось??
Австралия тоже странная
Думаю,да. Если ты про селы на твоём скрине. Я этих селов не вижу,не умею из балансов торговать.
Куда далее? Не знаю. Сильно клюнула и пробила флет паттерна. Не сильно похоже на бай-сигнал. Противоречиво. Может уйти ещё ниже и рви потом волосы на ........себе.
Ниже на 15-20 пунктов. Потом - вверх.
Цель - закрытие ГЭПа...
А если такой вариант будет?
Думаю,да. Если ты про селы на твоём скрине. Я этих селов не вижу,не умею из балансов торговать.
Куда далее? Не знаю. Сильно клюнула и пробила флет паттерна. Не сильно похоже на бай-сигнал. Противоречиво. Может уйти ещё ниже и рви потом волосы на ........себе.
Поставил БУ на 1549, 21 июня минимум 1508, возможно обновим. Может после этого на север пойдем?.
Ощущение, что его только ленивый не купил.
Мне один бай вынесло. Теперь на воду дую.
Значит купила выше и поставила стоп. У меня сигнал со стопом бывает редко,только при полном откате котировки,а так набираю до упора,пока энергия движения противохода не выдохнется. Сигнал по моему скрину живой пока и ушёл немного в +.
Неплохо идем однако)))