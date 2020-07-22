FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 145

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Цель - закрытие ГЭПа...


 
Aleksandr Yakovlev:

Я думаю по евре можно позицию закрывать)))

нормально так провалилась, 2 раза робот продал) хотя лично я верил что цена к 1,1650 придет сперва, по принципу заполнения гэпа

 
Aleksandr Yakovlev:

Я думаю по евре можно позицию закрывать)))

Думаю,да. Если ты про селы на твоём скрине. Я этих селов не вижу,не умею из балансов торговать.

Куда далее? Не знаю. Сильно клюнула и пробила флет паттерна. Не сильно похоже на бай-сигнал. Противоречиво. Может уйти ещё ниже и рви потом волосы на ........себе.

 

только сейчас увидел NZDUSD, что с Новозеландией  случилось??

Австралия тоже странная

 
Vadens:

Думаю,да. Если ты про селы на твоём скрине. Я этих селов не вижу,не умею из балансов торговать.

Куда далее? Не знаю. Сильно клюнула и пробила флет паттерна. Не сильно похоже на бай-сигнал. Противоречиво. Может уйти ещё ниже и рви потом волосы на ........себе.

Ниже на 15-20 пунктов. Потом - вверх.

 
Lesorub:

Цель - закрытие ГЭПа...


А если такой вариант будет?


 
Vadens:

Думаю,да. Если ты про селы на твоём скрине. Я этих селов не вижу,не умею из балансов торговать.

Куда далее? Не знаю. Сильно клюнула и пробила флет паттерна. Не сильно похоже на бай-сигнал. Противоречиво. Может уйти ещё ниже и рви потом волосы на ........себе.

Поставил БУ на 1549,  21 июня минимум 1508, возможно обновим. Может после этого на север пойдем?.

 
sterva:

Ощущение, что его только ленивый не купил.

Мне один бай вынесло. Теперь на воду дую.

Значит купила выше и поставила стоп. У меня сигнал со стопом бывает редко,только при полном откате котировки,а так набираю до упора,пока энергия движения противохода не выдохнется. Сигнал по моему скрину живой пока и ушёл немного в +.

 

Неплохо идем однако)))


 
EURUSD - через 10 пунктов смело buy.
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