FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 126
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Вот что показывает мой индюк:
сила быков по всем фронтам...так что ли...
сила быков по всем фронтам...так что ли...
Пока полностью не уверен, индюк только сегодня сделал. Вот думал что швейцарец вниз пойдёт(линии вроде собрались пересекаться), но нет- вверх развернулся.
Пока полностью не уверен, индюк только сегодня сделал. Вот думал что швейцарец вниз пойдёт(линии вроде собрались пересекаться), но нет- вверх развернулся.
В стане доллара паника... фейс бук-бамбук рухнул и потянул весь IT сектор... а там все на нем держится... так что похоже прогноз верный...да и Трам выступал против сильного доллара..
Я очень жду. Вы, не знаю как))
У меня 1620 нижняя точка. Ниже не должны.
Похоже верняк... развернуло... идет потихоньку... пунктов 20 - 30 возьмет...или уже тренд образовался...
Похоже верняк... развернуло... идет потихоньку... пунктов 20 - 30 возьмет...или уже тренд образовался...
Не , на счет тренда не говорю.
Все будет хорошо. GBPUSD однозначно упадет ещё пунктов на 70 от текущей цены. Инфа 100%
Спасибо, будем держать понемногу в Селл...пока стоит...чего-то ждет...
Я очень жду. Вы, не знаю как))
У меня 1620 нижняя точка. Ниже не должны.
1620 взяли - всё больше удивляет ваш индюк своей точностью!!!
Пока полностью не уверен, индюк только сегодня сделал. Вот думал что швейцарец вниз пойдёт(линии вроде собрались пересекаться), но нет- вверх развернулся.
пересечение линий - самые хлопотные индюки
Всем привет. Где на голубом наши коллопутчики сидят?