FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 126

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khorosh:

Вот что показывает мой индюк:


сила быков по всем фронтам...так что ли...

 
Сергей Криушин:

сила быков по всем фронтам...так что ли...

Пока полностью не уверен, индюк только сегодня сделал. Вот думал что швейцарец вниз пойдёт(линии вроде собрались пересекаться), но нет- вверх развернулся.


 
khorosh:

Пока полностью не уверен, индюк только сегодня сделал. Вот думал что швейцарец вниз пойдёт(линии вроде собрались пересекаться), но нет- вверх развернулся.


В стане доллара паника... фейс бук-бамбук рухнул и потянул весь IT сектор... а там все на нем держится... так что похоже прогноз верный...да и Трам выступал против сильного доллара..

 
Aleksandr Yakovlev:

Я очень жду. Вы, не знаю как)) 

У меня 1620 нижняя точка. Ниже не должны.

Похоже верняк... развернуло... идет потихоньку... пунктов 20 - 30 возьмет...или уже тренд образовался...

 
Сергей Криушин:

Похоже верняк... развернуло... идет потихоньку... пунктов 20 - 30 возьмет...или уже тренд образовался...

Не , на счет тренда не говорю.

 
Все будет хорошо. GBPUSD однозначно упадет ещё пунктов на 70 от текущей цены. Инфа 100%
 
Igor Popushoi:
Все будет хорошо. GBPUSD однозначно упадет ещё пунктов на 70 от текущей цены. Инфа 100%

Спасибо, будем держать понемногу в Селл...пока стоит...чего-то ждет...

 
Aleksandr Yakovlev:

Я очень жду. Вы, не знаю как)) 

У меня 1620 нижняя точка. Ниже не должны.

1620 взяли - всё больше удивляет ваш индюк своей точностью!!!

 
khorosh:

Пока полностью не уверен, индюк только сегодня сделал. Вот думал что швейцарец вниз пойдёт(линии вроде собрались пересекаться), но нет- вверх развернулся.


пересечение линий - самые хлопотные индюки
 
Renat Akhtyamov:
пересечение линий - самые хлопотные индюки

Всем привет. Где на голубом наши коллопутчики сидят?

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