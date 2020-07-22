FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 118

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Lesorub:

Окучивающим Фунта, посвящается...


Лесорубчик-голубчик,а что ты в этих местах рассказывал,напомни:


 
Vadens:

Лесорубчик-голубчик,а что ты в этих местах рассказывал,напомни:


я ХЗ, про что ты, перчик ...


 

И нате, записывайте...


 
sterva:

Покупки/продажи - это хорошо.

На следующей неделе процентная ставка по евро.

Смотрите, думайте, анализируйте, ожидайте.

Историю ставок прилагаю:



 

Перспективненько!


 
sterva:

и почему 5% всего выигрывают)

 

Деревянный...

при пробое 63, можно ожидать ход до 61:

(если на открытии не поломают структуру ...)

 
Fast528:

и почему 5% всего выигрывают)

6% ...


 

Интересная тема нужно будет попробовать свои силы с прогнозами здесь если только работа небудет мешать вовремя записывать. Можно на данном этапе войти в сделку и ограничить потери как на скриншоте

 
Bogdan Ponomarev:

Интересная тема нужно будет попробовать свои силы с прогнозами здесь если только работа небудет мешать вовремя записывать. Можно на данном этапе войти в сделку и ограничить потери как на скриншоте

Если работа мешает записывать - брось эту работу... 

Я бы продавал и не парился... Стоп за текущий хай:

а в рамках старшей волны - идут покупки:


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