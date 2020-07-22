FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 118
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Окучивающим Фунта, посвящается...
Лесорубчик-голубчик,а что ты в этих местах рассказывал,напомни:
Лесорубчик-голубчик,а что ты в этих местах рассказывал,напомни:
я ХЗ, про что ты, перчик ...
И нате, записывайте...
Покупки/продажи - это хорошо.
На следующей неделе процентная ставка по евро.
Смотрите, думайте, анализируйте, ожидайте.
Историю ставок прилагаю:
Перспективненько!
и почему 5% всего выигрывают)
Деревянный...
при пробое 63, можно ожидать ход до 61:
(если на открытии не поломают структуру ...)
и почему 5% всего выигрывают)
6% ...
Интересная тема нужно будет попробовать свои силы с прогнозами здесь если только работа небудет мешать вовремя записывать. Можно на данном этапе войти в сделку и ограничить потери как на скриншоте
Интересная тема нужно будет попробовать свои силы с прогнозами здесь если только работа небудет мешать вовремя записывать. Можно на данном этапе войти в сделку и ограничить потери как на скриншоте
Если работа мешает записывать - брось эту работу...
Я бы продавал и не парился... Стоп за текущий хай:
а в рамках старшей волны - идут покупки: