FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 114

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Vitaly Muzichenko:

Что за "вагонка" на картинке, сосна?

От этой вагонки так хотят все избавится, что думаю всерьез о покупках. Сейчас грубо 1218, Даже если "накажут" то никак не ниже 1200, а перспектива отката к 1300

 

Евра: надувание щек...


 

а бакс обломал кайфу...


 
Lesorub:

а бакс обломал кайфу...


Lesorub:

Евра: надувание щек...


Во всем виновата только одна валюта. Евру тр 1.18 хочу. Фунт 1.33. От луня просто устала (забор).

 

Зашел по Ауди, на пробу ...


 
Lesorub:

Зашел по Ауди, на пробу ...


Наверно обновим 7341, а потом наверх))

 
Видимо идем дальний минимум обновлять 7309
 
Renat Akhtyamov:

это только самое начало

будем гораздо ниже

Где это ниже, где остановка...уже второй раз ставлю на отскок...а зеленый зараза и не думает - все выше и выше...и кто его пинает в задницу...Трам сдался своей элите - плюнул на все и сказал - хотите воевать с Россией -  идите воюйте...без меня... вот зеленый и скачет от радости все выше и выше...))

 

Вроде намечается небольшой отскок...захожу опять тихо-тихо...меленькими шагами...чтоб не напугать птицу удачи...

отскок

 
Lesorub:

пока нет входов по мажорам...

вот движение индекса бакса, как начнется к нему коррекция, то в путь:

Ауди и Киви на контроль!

Да, и продаю Еньку ...

бедненький...
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