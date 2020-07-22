FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 114
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Что за "вагонка" на картинке, сосна?
От этой вагонки так хотят все избавится, что думаю всерьез о покупках. Сейчас грубо 1218, Даже если "накажут" то никак не ниже 1200, а перспектива отката к 1300
Евра: надувание щек...
а бакс обломал кайфу...
а бакс обломал кайфу...
Евра: надувание щек...
Во всем виновата только одна валюта. Евру тр 1.18 хочу. Фунт 1.33. От луня просто устала (забор).
Зашел по Ауди, на пробу ...
Зашел по Ауди, на пробу ...
Наверно обновим 7341, а потом наверх))
это только самое начало
будем гораздо ниже
Где это ниже, где остановка...уже второй раз ставлю на отскок...а зеленый зараза и не думает - все выше и выше...и кто его пинает в задницу...Трам сдался своей элите - плюнул на все и сказал - хотите воевать с Россией - идите воюйте...без меня... вот зеленый и скачет от радости все выше и выше...))
Вроде намечается небольшой отскок...захожу опять тихо-тихо...меленькими шагами...чтоб не напугать птицу удачи...
пока нет входов по мажорам...
вот движение индекса бакса, как начнется к нему коррекция, то в путь:
Ауди и Киви на контроль!
Да, и продаю Еньку ...