FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 220

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Lesorub:

На часе КУКЛ нарисовал SELL сигнал.ТР по данному сигналу 1.1260

Толпа ринулась продавать Евру.

Теперь нужно забрать бабло у текущих медведов.

сигнал что пора законтрить Short по Евро уже минут 40 как стоит...

 

Купить фунта, хотя может еще ниже улететь. Индекс:

USDOLLARH1

 
Unicornis:

Купить фунта, хотя может еще ниже улететь. Индекс:

H1 не интересно.

H4 и D1 есть?

 
Renat Akhtyamov:

H1 не интересно.

H4 и D1 есть?

На D1 ничего интересного, застрял.

USDOLLARDaily
 
Unicornis:

На D1 ничего интересного.

Не проще трендовую по D1 на индексе, чем по каждой из пар по отдельности?

PS

и нихай просаживают ;)

 
Lesorub:

На часе КУКЛ нарисовал SELL сигнал.ТР по данному сигналу 1.1260

Толпа ринулась продавать Евру.

Теперь нужно забрать бабло у текущих медведов.

Таким образом, предполагаю загон в противоход вплоть до 1.1400. Там ТР от бай сигнала с М30:

А вообще, это последствия хода в противоход сигнала в бай с М30.


Соответственно, от покупки USDCHF в данной ситуации останется лишь лось. В профите...

стойкий солдатик...

все ж бабки скоро высосут

 
Renat Akhtyamov:

стойкий солдатик...

все ж бабки скоро высосут

Че не так???

 
Lesorub:

Че не так???

загон в противоход обычно меньше движения по тренду, если конечно считать в пунктах, а не по времени
 
Renat Akhtyamov:

Не проще трендовую по D1 на индексе, чем по каждой из пар по отдельности?

PS

и нихай просаживают ;)

На nzdusd 10п, на gbpusd 100п, а индекс 30 п. Индекс иногда хорошо показывает, когда на фунте и евре размазня непонятная.

 
Unicornis:

На nzdusd 10п, на gbpusd 100п, а индекс 30 п. Индекс иногда хорошо показывает, когда на фунте и евре размазня непонятная.

Индекс кажет верно, просто пары не всегда моментально реагируют, с зажержкой но все равно отработка будет
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