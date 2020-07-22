FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 220
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На часе КУКЛ нарисовал SELL сигнал.ТР по данному сигналу 1.1260
Толпа ринулась продавать Евру.
Теперь нужно забрать бабло у текущих медведов.
сигнал что пора законтрить Short по Евро уже минут 40 как стоит...
Купить фунта, хотя может еще ниже улететь. Индекс:
Купить фунта, хотя может еще ниже улететь. Индекс:
H1 не интересно.
H4 и D1 есть?
H1 не интересно.
H4 и D1 есть?
На D1 ничего интересного, застрял.
На D1 ничего интересного.
Не проще трендовую по D1 на индексе, чем по каждой из пар по отдельности?
PS
и нихай просаживают ;)
На часе КУКЛ нарисовал SELL сигнал.ТР по данному сигналу 1.1260
Толпа ринулась продавать Евру.
Теперь нужно забрать бабло у текущих медведов.
Таким образом, предполагаю загон в противоход вплоть до 1.1400. Там ТР от бай сигнала с М30:
А вообще, это последствия хода в противоход сигнала в бай с М30.
Соответственно, от покупки USDCHF в данной ситуации останется лишь лось. В профите...
стойкий солдатик...
все ж бабки скоро высосут
стойкий солдатик...
все ж бабки скоро высосут
Че не так???
Че не так???
Не проще трендовую по D1 на индексе, чем по каждой из пар по отдельности?
PS
и нихай просаживают ;)
На nzdusd 10п, на gbpusd 100п, а индекс 30 п. Индекс иногда хорошо показывает, когда на фунте и евре размазня непонятная.
На nzdusd 10п, на gbpusd 100п, а индекс 30 п. Индекс иногда хорошо показывает, когда на фунте и евре размазня непонятная.