FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 177

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Скорее всего до текущих промежуточных выборов в штатах на рынке будет довольно весело. И это веселье похоже будет играть не на укрепление бакса.
 

Для желающих поправить материальное положение...


 
Может животное на этой недельке туда свалиться? или на следующей неделе? Или уже не следует ждать?)
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Vladimir Sadov:

Вопрос: сегодня - завтра вернёмся на EUR/USD к началу сегодняшнего торгового дня ? ....а конкретней к 1.13277, у меня там продажа зависла. Не я продал а робот.

У кого какое мнение ?
  

Хорошим людям должны дать возможность хорошо закупиться внизу. Азия за свою сегодняшнюю резвость должна быть наказана ))).  Сеточников вытряхнули, можем и не вернуться сильно вниз. Ну а как будет хз, куда пойдет туда пойдет.

 
Unicornis:

"может не надо"(c) ? Много рассчитывало что рядом. На самую страшную(верхнюю) не смотри, она фунта(и евру наверно)не трогает. Сейчас как Трамп как сказанет что младенцев не граждан будет есть живьем  и ....


Трамп вроде как вершина, но не командир - миром правит закулисье, те кто Кеннеди приговорил, кто Россию заказал и развалил да и беженцы  и караван идет не просто так, где-то сидит очень тонкий организатор этих всех страшных дел и предвидит далеко вперед...не  нам чета...

добавлю: есть даже конторы на западе, которые организуют всевозможными методами падение акций тех или иных групп и компаний - те же шортисты Сороса... в глобальном информационном мире ему с его деньгами это запросто провернуть

 
Сергей Криушин:

Трамп вроде как вершина, но не командир - миром правит закулисье, те кто Кеннеди приговорил, кто Россию заказал и развалил да и беженцы  и караван идет не просто так, где-то сидит очень тонкий организатор этих всех страшных дел и предвидит далеко вперед...не  нам чета...

Ну два семейства бодаться ни когда не переставали. Да и старушка с острова только номинально ни чего не решает, а на самом деле...

Но по краткосроку, к выходным скорее всего будут сбросы. Так что коррекция какая-то будет.
 
Konstantin Nikitin:

Ну два семейства бодаться ни когда не переставали. Да и старушка с острова только номинально ни чего не решает, а на самом деле...

Но по краткосроку, к выходным скорее всего будут сбросы. Так что коррекция какая-то будет.

Да, оно так, их парадигма всегда была одна, захват любым способом...но времена меняются, дураков нонче нет...хотя куда ж без них...по фунту удачно зашел - вот сейчас вышел, по евро еще несколько поз зависает...тоже жду откат...а его нет...

 
Сергей Криушин:

каюсь - жадность, но не порок, а как хобби...проверяю удачу или фортуну - как всегда не везет, невезучий я с детства... 

да не, просто:


 

Корочь, братва..., фунтяра 300 пуков безоткат, чудеса...

Хотел захомутать на откате...

 

Пытаюсь сесть и съесть..., и на...


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