FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 177
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Вопрос: сегодня - завтра вернёмся на EUR/USD к началу сегодняшнего торгового дня ? ....а конкретней к 1.13277, у меня там продажа зависла. Не я продал а робот.
У кого какое мнение ?
Хорошим людям должны дать возможность хорошо закупиться внизу. Азия за свою сегодняшнюю резвость должна быть наказана ))). Сеточников вытряхнули, можем и не вернуться сильно вниз. Ну а как будет хз, куда пойдет туда пойдет.
"может не надо"(c) ? Много рассчитывало что рядом. На самую страшную(верхнюю) не смотри, она фунта(и евру наверно)не трогает. Сейчас как Трамп как сказанет что младенцев не граждан будет есть живьем и ....
Трамп вроде как вершина, но не командир - миром правит закулисье, те кто Кеннеди приговорил, кто Россию заказал и развалил да и беженцы и караван идет не просто так, где-то сидит очень тонкий организатор этих всех страшных дел и предвидит далеко вперед...не нам чета...
добавлю: есть даже конторы на западе, которые организуют всевозможными методами падение акций тех или иных групп и компаний - те же шортисты Сороса... в глобальном информационном мире ему с его деньгами это запросто провернуть
Трамп вроде как вершина, но не командир - миром правит закулисье, те кто Кеннеди приговорил, кто Россию заказал и развалил да и беженцы и караван идет не просто так, где-то сидит очень тонкий организатор этих всех страшных дел и предвидит далеко вперед...не нам чета...
Ну два семейства бодаться ни когда не переставали. Да и старушка с острова только номинально ни чего не решает, а на самом деле...Но по краткосроку, к выходным скорее всего будут сбросы. Так что коррекция какая-то будет.
Ну два семейства бодаться ни когда не переставали. Да и старушка с острова только номинально ни чего не решает, а на самом деле...Но по краткосроку, к выходным скорее всего будут сбросы. Так что коррекция какая-то будет.
Да, оно так, их парадигма всегда была одна, захват любым способом...но времена меняются, дураков нонче нет...хотя куда ж без них...по фунту удачно зашел - вот сейчас вышел, по евро еще несколько поз зависает...тоже жду откат...а его нет...
каюсь - жадность, но не порок, а как хобби...проверяю удачу или фортуну - как всегда не везет, невезучий я с детства...
да не, просто:
Корочь, братва..., фунтяра 300 пуков безоткат, чудеса...
Хотел захомутать на откате...
Пытаюсь сесть и съесть..., и на...