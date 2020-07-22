FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 243
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Мля, точно. Смотрю в книгу, вижу фигу...
Лимиты обозначил, ТР обозначил, картину нарисовал.
Не вижу...
Пацаны, хорош чудить!
Мля, точно. Смотрю в книгу, вижу фигу...
Лимиты обозначил, ТР обозначил, картину нарисовал.
Не вижу...
Пацаны, хорош чудить!
Да нее)) Никто не чудит. Просто каждый по разному картину видит. Я вот вижу , что оранжевый квадрат зацепим, как минимум
бар под красной стрелкой. В любом случае я в плюсе.
А этот бар на пике 1304. Как то так. Поглядим.
Да нее)) Никто не чудит. Просто каждый по разному картину видит. Я вот вижу , что оранжевый квадрат зацепим, как минимум
бар под красной стрелкой. В любом случае я в плюсе.
Щас закончится селл с Н4, начнется бай с Н1
Я все написал выше.
Иначе, получишь свой бублик безубыточный...
Щас закончится селл с Н4, начнется бай с Н1
Я все написал выше.
Иначе, получишь свой бублик безубыточный...
Ну вот если ты окажешься прав, торжественно клянус))
Принимать во внимание(очень серьезно,даже еще серьезней) все твои прогнозы.
Да пусть покарает меня всевышний, если совру.
Ну вот если ты окажешься прав, торжественно клянус))
Принимать во внимание(очень серьезно,даже еще серьезней) все твои прогнозы.
Да пусть покарает меня всевышний, если совру.
Мне без разницы, если честно...
Да мне без разницы, если честно...
(
Мля, точно. Смотрю в книгу, вижу фигу...
Лимиты обозначил, ТР обозначил, картину нарисовал.
Не вижу...
Пацаны, хорош чудить!
короче говоря палок не было ...
;)
Новости интересные говорят вышли. Брокеры вместе с банками горят. Лицензии забирают по России.)))
Вот и Новый год. Аккуратнее.