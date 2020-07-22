FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 113
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EUR/AUD____где будем_______???
Странные Вы! От встречи брехунов ждёте реальных движений на финансах.
От брошенного слова этих брехунов рынки часто так дергать начинает что многие сливаются
От брошенного слова этих брехунов рынки часто так дергать начинает что многие сливаются
Не путай политиков и экономистов с финансистами.
Вы же ждали движухи сразу,судя по постам,а хозяева рынка ещё должны переварить события.........впрочем и переваривать особо не чего.
EUR/AUD____где будем_______???
Я по нисходящей на 4620. 1150пп балабонами трясти до следующего года.....железными станут!
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page779#comment_6124798
ну собственно как и говорилось...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page779#comment_6124798
ну собственно как и говорилось...
это только самое начало
будем гораздо ниже
EUR/AUD____где будем_______???
Тут понимашь,чихнул и........не тот скрипт бухнул и он мне бОльшую часть веера закрыл,пока его нейтрализовал. Десять штук деревянных снял и всё и красоту набора утерял. Снова набраю. Ауди в развороте,никак северный экспресс не сформируется,значит будет давить на евру. Евру не прогножу-она дура. Умы на форумах прогнозят в разные стороны. Сам кросс технически начинает разворачиваться,но закидоны не исключены.
На 5160 посмотрю,если денех будет жалко-захлопнусь,т.к. большая вероятность отката. Далее 4850,4620,а если терпилка отрастёт,то распрощаюсь с кроссом на 4180 в следующем году.
За год свопа накапает)))
Что за "вагонка" на картинке, сосна?
Что за "вагонка" на картинке, сосна?
Да. Хочу ей балкон утеплить. А то что то голодно холодно однако.)))