FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 113

Новый комментарий
 
Vadens:



EUR/AUD____где будем_______??? 

 
Vadens:

Странные Вы! От встречи брехунов ждёте реальных движений на финансах.

От брошенного слова этих брехунов рынки часто так дергать начинает что многие сливаются

 
Konstantin Nikitin:

От брошенного слова этих брехунов рынки часто так дергать начинает что многие сливаются

Не путай политиков и экономистов с финансистами.

Вы же ждали движухи сразу,судя по постам,а хозяева рынка ещё должны переварить события.........впрочем и переваривать особо не чего.

 
sterva:


EUR/AUD____где будем_______??? 

Я по нисходящей на 4620. 1150пп балабонами трясти до следующего года.....железными станут!


 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page779#comment_6124798 

ну собственно как и говорилось... 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.11.28
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
 
GhostMan:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page779#comment_6124798 

ну собственно как и говорилось... 

это только самое начало

будем гораздо ниже

 
sterva:


EUR/AUD____где будем_______??? 

Тут понимашь,чихнул и........не тот скрипт бухнул и он мне бОльшую часть веера закрыл,пока его нейтрализовал. Десять штук деревянных снял и всё и красоту набора утерял. Снова набраю. Ауди в развороте,никак северный экспресс не сформируется,значит будет давить на евру. Евру не прогножу-она дура. Умы на форумах прогнозят в разные стороны. Сам кросс технически начинает разворачиваться,но закидоны не исключены.

На 5160 посмотрю,если денех будет жалко-захлопнусь,т.к. большая вероятность отката. Далее 4850,4620,а если терпилка отрастёт,то распрощаюсь с кроссом на 4180 в следующем году.


 
За год свопа накапает)))да уж
 
sterva:
За год свопа накапает)))

Что за "вагонка" на картинке, сосна?

 
Vitaly Muzichenko:

Что за "вагонка" на картинке, сосна?

Да. Хочу ей балкон утеплить. А то что то голодно холодно однако.)))



1...106107108109110111112113114115116117118119120...254
Новый комментарий