FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 210

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Да..., и фунт куплен еще одним ордером...

Общий ТР 1.2745...

 

Прогноз EUR/USD на 11.12.2018

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, H1, 2018.12.11

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

EURUSD, H1, 2018.12.11, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Валютная пара EUR/USD снова оказалась под давлением и сейчас торгуется в районе уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас нужно рассматривать продажи. Для подтверждения лучше дождаться пробоя уровня 1.1353. Целями для снижения выступают отметки 1.1320 и 1.1292. Снижение ожидаю с текущих уровней либо после роста в область 1.1385. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1414. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с целью 1.1475. 



 
Lesorub:

Да..., и фунт куплен еще одним ордером...

Общий ТР 1.2745...

А по луню что?
 
sterva:

И все таки......как вам?

А может быть что то типа такого


 
sterva:

И все таки......как вам?

из последних сил полз может не получиться 

kql3miaggh_

 
Renat Akhtyamov:
А по луню что?

Добавил еще один ордер на продажу:                  


Это с дневок...

На Н4 также двусторонний аукцион, верха взяты, долг по низам.

На часе смотри еще один селл сигнал.

Ох и полетит все это в тарары...    

 
Aleksandr Yakovlev:

А может быть что то типа такого


Да, пожалуй с голубой на зеленую вариант. Пару просто часто лишнего заносит и этот раз думаю ничем не будет отличатся.) 

 

По Евре с Н1 по палкам цели внизу не взяты!

Бычары, молитесь...     

 

И закрыл фунта перед новостями на всякий ...


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