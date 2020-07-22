FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 210
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да..., и фунт куплен еще одним ордером...
Общий ТР 1.2745...
Прогноз EUR/USD на 11.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.11
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Валютная пара EUR/USD снова оказалась под давлением и сейчас торгуется в районе уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас нужно рассматривать продажи. Для подтверждения лучше дождаться пробоя уровня 1.1353. Целями для снижения выступают отметки 1.1320 и 1.1292. Снижение ожидаю с текущих уровней либо после роста в область 1.1385. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1414. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с целью 1.1475.
Да..., и фунт куплен еще одним ордером...
Общий ТР 1.2745...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
sterva, 2018.12.05 18:45
И все таки......как вам?
И все таки......как вам?
А может быть что то типа такого
И все таки......как вам?
из последних сил полз может не получиться
А по луню что?
Добавил еще один ордер на продажу:
Это с дневок...
На Н4 также двусторонний аукцион, верха взяты, долг по низам.
На часе смотри еще один селл сигнал.
Ох и полетит все это в тарары...
А может быть что то типа такого
Да, пожалуй с голубой на зеленую вариант. Пару просто часто лишнего заносит и этот раз думаю ничем не будет отличатся.)
По Евре с Н1 по палкам цели внизу не взяты!
Бычары, молитесь...
И закрыл фунта перед новостями на всякий ...