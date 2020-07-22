FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 91

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Aleksandr Yakovlev:

Мне кажется есть объяснение такого движения, опять же мой рисунок. Сейчас вытащу его.

ага, давай глянем
 
Renat Akhtyamov:
ага, давай глянем
Ну теперь то точно вниз?)))
 
Aleksandr Yakovlev:
Ну теперь то точно вниз?)))

анализируй, тока кратко/среднесрок будет:


кстати, лунь против этой таблички может и 400 пунктов втопить, а еврик 500

запутать на подобии

но мы уже пуганые

;)

 
Renat Akhtyamov:

анализируй, тока краткосрок будет:


кстати, лунь против этой таблички может и 400 пунктов втопить, а еврик 500

запутать на подобии

но мы уже пуганые

;)

Эт точно)

 

Ну вот сходил за хлебушком...нагулял немного

нагулял

 
Сергей Криушин:

Ну вот сходил за хлебушком...нагулял немного


Когда за икрой красной пойдешь ?

 
Renat Akhtyamov:

анализируй, тока кратко/среднесрок будет:


кстати, лунь против этой таблички может и 400 пунктов втопить, а еврик 500

запутать на подобии

но мы уже пуганые

;)

тут мне не совсем ясен вывод...потому что слишком большой навес ордеров - против них и пойдет...в этом смысл Оанды...значит 400 и500 в разные стороны или в одну туже...?

 
Aleksandr Yakovlev:

Когда за икрой красной пойдешь ?

когда отобью предыдущий проигрыш...)) тогда и будет и красная и черная... и заморская баклажанная...)) 

проигрыш

 
Сергей Криушин:

тут мне не совсем ясен вывод...потому что слишком большой навес ордеров - против них и пойдет...в этом смысл Оанды...значит 400 и500 в разные стороны или в одну туже...?

против большинства

400 и 500 - это о том что будут путать и покажется что оанда врет

 
Renat Akhtyamov:

против большинства

400 и 500 - это о том что будут путать и покажется что оанда врет

Спасибо понял...вот уж  эта пута-запута...всю баашку уже сломал с решением их задач...ладно хоть суббота завтра...может еще денек теплый выдастся...хотя бы раз искупаться...позагорать...)) 

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