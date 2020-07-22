FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 91
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Мне кажется есть объяснение такого движения, опять же мой рисунок. Сейчас вытащу его.
ага, давай глянем
Ну теперь то точно вниз?)))
анализируй, тока кратко/среднесрок будет:
кстати, лунь против этой таблички может и 400 пунктов втопить, а еврик 500
запутать на подобии
но мы уже пуганые
;)
анализируй, тока краткосрок будет:
кстати, лунь против этой таблички может и 400 пунктов втопить, а еврик 500
запутать на подобии
но мы уже пуганые
;)
Эт точно)
Ну вот сходил за хлебушком...нагулял немного
Ну вот сходил за хлебушком...нагулял немного
Когда за икрой красной пойдешь ?
анализируй, тока кратко/среднесрок будет:
кстати, лунь против этой таблички может и 400 пунктов втопить, а еврик 500
запутать на подобии
но мы уже пуганые
;)
тут мне не совсем ясен вывод...потому что слишком большой навес ордеров - против них и пойдет...в этом смысл Оанды...значит 400 и500 в разные стороны или в одну туже...?
Когда за икрой красной пойдешь ?
когда отобью предыдущий проигрыш...)) тогда и будет и красная и черная... и заморская баклажанная...))
тут мне не совсем ясен вывод...потому что слишком большой навес ордеров - против них и пойдет...в этом смысл Оанды...значит 400 и500 в разные стороны или в одну туже...?
против большинства
400 и 500 - это о том что будут путать и покажется что оанда врет
против большинства
400 и 500 - это о том что будут путать и покажется что оанда врет
Спасибо понял...вот уж эта пута-запута...всю баашку уже сломал с решением их задач...ладно хоть суббота завтра...может еще денек теплый выдастся...хотя бы раз искупаться...позагорать...))