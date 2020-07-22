FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 49

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igrok333:

а для тебя жертвы среди мирного населения это результат?
задача была военные базы разбомбить и склады с хим оружием.

Ну войну я конечно не одобряю, это варварство разумеется

 
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transcendreamer:

Очевидно же что это специально так делают чтобы повысить волатильность рынков, воевать по серьезному никто не хочет, это такой хитрый план чтобы на сдвигах покупать, а промедление было скорее всего связано с тем чтобы аккуратно разметить места ударов чтобы не задеть друг друга, это все просто игра-театр для публики чтобы на нервах сыграть

Операция - Утилизация

igrok333:

а для тебя жертвы среди мирного населения это результат?
задача была военные базы разбомбить и склады с хим оружием.

Давайте о политике не будем. И так для информации посмотрите что раздолбали. Думаю сами поймете что все это чистой воды показуха была.

P.S. Все выхожу из темы, а то в политические дебри уйдем похоже.

 
Konstantin Nikitin:

Операция - Утилизация

Давайте о политике не будем. И так для информации посмотрите что раздолбали. Думаю сами поймете что все это чистой воды показуха была.

P.S. Все выхожу из темы, а то в политические дебри уйдем похоже.

уже кремлевская пропаганда рассказывает, что трамп у путина попросил разрешения чуть-чуть побомбить, на пол шишечки )))

ладно, давайте не будем.
 

Прогноз по основным парам от 16.04.2018



 
Lesorub:

В понедельник может быть интересным открытие... 

Как там наш деревянный???

не повлияет, надеюсь.

 
Renat Akhtyamov:

не повлияет, надеюсь.

Даже не надейся - будут давить и давить - пока не раздавят...так высоко уже подняли градус ненависти...отступать некуда... да никто и не хочет...а доллар все-таки должен падать и падать - дефолт...

 
Сергей Криушин:

Даже не надейся - будут давить и давить - пока не раздавят...так высоко уже подняли градус ненависти...отступать некуда... да никто и не хочет...а доллар все-таки должен падать и падать - дефолт...

прикинул еще раз

санкции на госдолг вводят

штатам надо чтобы рублик проинфлировал по сути, чтобы выхлоп в баксах поболе получился и по труднее и дольше долг отдавать пришлось

так что если USDRUB продолжит рости, то пора в банк за кредитами (обесценятся) и в лонг до середины января, минимум

 
Renat Akhtyamov:

прикинул еще раз

санкции на госдолг вводят

штатам надо чтобы рублик проинфлировал по сути, чтобы выхлоп в баксах поболе получился и по труднее и дольше долг отдавать пришлось

так что если USDRUB продолжит рости, то пора в банк за кредитами (обесценятся) и в лонг до середины января, минимум

Да, наверно, примерно так...а получится как всегда - наоборот... я дальше недели уже и не надеюсь, что там что-то будет...но кино продолжается... биток кстати по твоему сценарию пошел...неужели до 60 дорастет...

 
Сергей Криушин:

Да, наверно, примерно так...а получится как всегда - наоборот... я дальше недели уже и не надеюсь, что там что-то будет...но кино продолжается...

да ужжж

за политикой теперь глаз да глаз

и за реакцией на санкции последить придется

проще растянуть спред по рублю до нельзя, тогда и эти санкции лесом...

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