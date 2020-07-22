FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 49
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а для тебя жертвы среди мирного населения это результат?
задача была военные базы разбомбить и склады с хим оружием.
Ну войну я конечно не одобряю, это варварство разумеется
Очевидно же что это специально так делают чтобы повысить волатильность рынков, воевать по серьезному никто не хочет, это такой хитрый план чтобы на сдвигах покупать, а промедление было скорее всего связано с тем чтобы аккуратно разметить места ударов чтобы не задеть друг друга, это все просто игра-театр для публики чтобы на нервах сыграть
Операция - Утилизация
а для тебя жертвы среди мирного населения это результат?
задача была военные базы разбомбить и склады с хим оружием.
Давайте о политике не будем. И так для информации посмотрите что раздолбали. Думаю сами поймете что все это чистой воды показуха была.
P.S. Все выхожу из темы, а то в политические дебри уйдем похоже.
Операция - Утилизация
Давайте о политике не будем. И так для информации посмотрите что раздолбали. Думаю сами поймете что все это чистой воды показуха была.
P.S. Все выхожу из темы, а то в политические дебри уйдем похоже.
ладно, давайте не будем.
Прогноз по основным парам от 16.04.2018
В понедельник может быть интересным открытие...
Как там наш деревянный???
не повлияет, надеюсь.
не повлияет, надеюсь.
Даже не надейся - будут давить и давить - пока не раздавят...так высоко уже подняли градус ненависти...отступать некуда... да никто и не хочет...а доллар все-таки должен падать и падать - дефолт...
Даже не надейся - будут давить и давить - пока не раздавят...так высоко уже подняли градус ненависти...отступать некуда... да никто и не хочет...а доллар все-таки должен падать и падать - дефолт...
прикинул еще раз
санкции на госдолг вводят
штатам надо чтобы рублик проинфлировал по сути, чтобы выхлоп в баксах поболе получился и по труднее и дольше долг отдавать пришлось
так что если USDRUB продолжит рости, то пора в банк за кредитами (обесценятся) и в лонг до середины января, минимум
прикинул еще раз
санкции на госдолг вводят
штатам надо чтобы рублик проинфлировал по сути, чтобы выхлоп в баксах поболе получился и по труднее и дольше долг отдавать пришлось
так что если USDRUB продолжит рости, то пора в банк за кредитами (обесценятся) и в лонг до середины января, минимум
Да, наверно, примерно так...а получится как всегда - наоборот... я дальше недели уже и не надеюсь, что там что-то будет...но кино продолжается... биток кстати по твоему сценарию пошел...неужели до 60 дорастет...
Да, наверно, примерно так...а получится как всегда - наоборот... я дальше недели уже и не надеюсь, что там что-то будет...но кино продолжается...
да ужжж
за политикой теперь глаз да глаз
и за реакцией на санкции последить придется
проще растянуть спред по рублю до нельзя, тогда и эти санкции лесом...