FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 161
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Ну вот самолет сбили...нет ответа, значит под этой маркой продолжат... рвать и метать, а что сделаешь у них сила и общественность хорошо подготовили...будут мочить нас по полной...как говорится, сами напрсились...а деваться некуда - придется отвечать...
Не забивай бошку политикой,сольёшь счёт. ММ под политику и фундамент только маскирует свой управляемый хаос. Цена живёт своей жизнью,особенно в краткосроке.
Не забивай бошку политикой,сольёшь счёт. ММ под политику и фундамент только маскирует свой управляемый хаос. Цена живёт своей жизнью,особенно в краткосроке.
Всем привет дорогие друзья.Что то меня давненько здесь не было. Много профита насобирали?
У меня монитор сгорел. Пишу с временного ноута.
Какие у вас мысли по евробаку. Далеко он собрался?
На 1,163.
Спасибо. А от какой цены?
На 1,163.
Что именно 1,163? Она-же идёт по тренду, и вниз пока нет предпосылок
На 1,163.
Что так не смело? Ниже надо брать. Да и идет пока не туда. Можем еще два раза по столько пройти)
Евру продавать собрались?
Я покупаю.
Спасибо!
Евру продавать собрались?
Я покупаю.
Спасибо!
Сомневаюсь, что хорошее место для покупок.
Не отработала диверок еще и в понедельник может всякое случится . Трамп санкции Китаю включает.
Уж лучше забор. У меня продажа на верху и в б/у на 1.179. Подбираю другие.)
Перспективный фунтик...