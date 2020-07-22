FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 161

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Сергей Криушин:

Ну вот самолет сбили...нет ответа, значит под этой маркой продолжат... рвать и метать, а что сделаешь у них сила и общественность хорошо подготовили...будут мочить нас по полной...как говорится, сами напрсились...а деваться некуда - придется отвечать...

Не забивай бошку политикой,сольёшь счёт. ММ под политику и фундамент только маскирует свой управляемый хаос. Цена живёт своей жизнью,особенно в краткосроке.

 
Vadens:

Не забивай бошку политикой,сольёшь счёт. ММ под политику и фундамент только маскирует свой управляемый хаос. Цена живёт своей жизнью,особенно в краткосроке.

При такой глобальной смычке всех и вся без политики никуда, политика теперь всегда в цене и на каждом слове политика делаются миллиарды...а политиканы все без ответственней и наглей  - уже решили конкретно пощупать у кого орешки крепче или дубина толще...миром правят торгаши, остальные под каблуком...так что под козырек и вперед на мины...
 

Всем привет дорогие друзья.Что то меня давненько здесь не было. Много профита насобирали? 

У меня монитор сгорел. Пишу с временного ноута.

Какие у вас мысли по евробаку. Далеко он собрался?

 
На 1,163. 
 
Алексей Тарабанов:
На 1,163. 

Спасибо. А от какой цены?

 
Алексей Тарабанов:
На 1,163. 

Что именно 1,163? Она-же идёт по тренду, и вниз пока нет предпосылок

 
Алексей Тарабанов:
На 1,163. 

Что так не смело? Ниже надо брать. Да и идет пока не туда. Можем еще два раза по столько пройти)

 

Евру продавать собрались?

Я покупаю.

Спасибо!

 
Renat Akhtyamov:

Евру продавать собрались?

Я покупаю.

Спасибо!

Сомневаюсь, что хорошее место для покупок. 

Не отработала диверок еще и в понедельник может всякое случится . Трамп санкции Китаю включает. 

Уж лучше забор. У меня продажа на верху и в б/у на 1.179. Подбираю другие.)

 

Перспективный фунтик...


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