FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 70
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Купил на дне - второе дно в подарок! (с)
То, что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже!(с)
Поэтому на так называемом дне - можно торговать по тренду, но если есть коррекция, мне вход понравился - всё по системе.
Я консерватор,в смысле,под этой личиной прячу недостаток ума. Поэтому фильтрую торговые решения дедовскими методами - на умозрительном дне не продаю,под потолком не покупаю,ниже машки 200 Linear не продаю,выше машки 200 соответственно и т.д.
К тому же я среднесрочник,а манипулировать с продажами пары на историческом развороте/откате могут краткосрочники или интрадейщики,т.е. как говорится,поговорили!
http://skrinshoter.ru/s/090518/SDLj3FYG?a
евро, а по нефтянке скоро начнётся раздача:
http://skrinshoter.ru/s/090518/zLzikvr1?aПо евро, это отдельная история, тоже жду подтверждение после исполнения прогноза внизу(он уже всё исполнился для меня), пока вверх чуть позже покажу уровень... где то 1,2150... но это не точно.
https://www.gazeta.ru/business/news/2018/05/11/n_11520925.shtml
Правда в предыдущий раз они накололись:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.06.30 22:24До вечера понедельника не советую больше доливаться
Вернется к уровню самой нижней байки.
Типа флета.
ГЭП тоже не ожидается.
лунь - 1,2956
Bank Of America советовал продавать нефть на росте (прогноз $30), соответственно сырьевые будут рости. Всё будет гуд.
По Кабелю ситуация прежняя
Здравие всем!
EURUSD
Евро/Американский доллар
Внутри-дневной Интервал, Нисходящая Тенденция, в пятницу цена после обновления предыдущей Впадины смогла дать откат в 40,0 пунктов, Точка входа при сломе Восходящего Коррекционного отката
Глобальный Нисходящий тренд вытянул цену вниз...
Американский доллар/Швейцарский франк
На самой Вершине вот такого хода вверх образовался Нисходящий Канал, и в нем Коррекционный откат... Все так ждут более сильной Коррекции против доллара, так что на всякий случай(если он начнется), выставил ордер на Продажу