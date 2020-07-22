FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 70

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Vitaly Muzichenko:

Купил на дне - второе дно в подарок! (с)

То, что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже!(с)

Поэтому на так называемом дне - можно торговать по тренду, но если есть коррекция, мне вход понравился - всё по системе.

Я консерватор,в смысле,под этой личиной прячу недостаток ума. Поэтому фильтрую торговые решения дедовскими методами - на умозрительном дне не продаю,под потолком не покупаю,ниже машки 200 Linear не продаю,выше машки 200 соответственно и т.д. 

К тому же я среднесрочник,а манипулировать с продажами пары на историческом развороте/откате могут краткосрочники или интрадейщики,т.е. как говорится,поговорили!


 
 
Sergey Novokhatskiy:

http://skrinshoter.ru/s/090518/SDLj3FYG?a

евро, а по нефтянке скоро начнётся раздача:

http://skrinshoter.ru/s/090518/zLzikvr1?a

По евро, это отдельная история, тоже жду подтверждение после исполнения прогноза внизу(он уже всё исполнился для меня), пока  вверх чуть позже покажу уровень... где то 1,2150... но это не точно.

https://www.gazeta.ru/business/news/2018/05/11/n_11520925.shtml

Правда в предыдущий раз они накололись:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Renat Akhtyamov, 2017.06.30 22:24

До вечера понедельника не советую больше доливаться

Вернется к уровню самой нижней байки.

Типа флета.

ГЭП тоже не ожидается.

лунь - 1,2956

Bank Of America советовал продавать нефть на росте (прогноз $30), соответственно сырьевые будут рости. Всё будет гуд.




В Bank of America спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель
В Bank of America спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель
  • 2018.05.11
  • www.gazeta.ru
Эксперты Bank of America предположили, что цена на нефть в 2019 году может возрасти до $100 за баррель, сообщает Bloomberg. Отмечается, что на рост цен влияют проблемы с поставками нефти из Ирана и Венесуэлы и сокращение мировых запасов топлива. В Bank of America спрогнозировали, что фьючерсы на...
 

По Кабелю ситуация прежняя


 

Здравие всем!

EURUSD



 
 

Евро/Американский доллар

Внутри-дневной Интервал, Нисходящая Тенденция, в пятницу цена после обновления предыдущей Впадины смогла дать откат в 40,0 пунктов, Точка входа при сломе Восходящего Коррекционного отката


 

Глобальный Нисходящий тренд вытянул цену вниз...

 

Американский доллар/Швейцарский франк

На самой Вершине вот такого хода вверх образовался Нисходящий Канал, и в нем Коррекционный откат... Все так ждут более сильной Коррекции против доллара, так что на всякий случай(если он начнется), выставил ордер на Продажу


 
Кто знает, на каком сервере открыть счёт, чтобы там были индексы WIN$ и WINM18?
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