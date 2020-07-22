FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 122

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)))

 
Кто опять шаману дары принес. Импульс не плохой однако пошел
 

Утренний бред...


 
Lesorub:

Утренний бред...


Даже не знаю товарищ Генерал. Может вы и правы, что это бред)))

 

Индекс бакса - окончание коррекции к прошлой волне с Н1 (возможное расширение не учитываю...)


[Удален]  
От и все)) 
 
Lesorub:

Индекс бакса - окончание коррекции к прошлой волне с Н1 (возможное расширение не учитываю...)


Боюсь спросить. Теперь евра окончательно вниз?  Или я чего то не понял.

 
Aleksandr Yakovlev:

Боюсь спросить. Теперь евра окончательно вниз?  Или я чего то не понял.

в 16.30 конференция, через 20 мин. ...

Индекс Евро нарисован выше. Пробой вниз наклонной, тест пробоя - ход до ТП

Стоп за хай... Риск определен заранее.

А так, я закрыл прибыль по Евро перед новостями.


 
Lesorub:

в 16.30 конференция, через 20 мин. ...

Индекс Евро нарисован выше. Пробой вниз наклонной, тест пробоя - ход до ТП

Стоп за хай... Риск определен заранее.

А так, я закрыл прибыль по Евро перед новостями.


Понятно. СПС.

 

Попробую оседлать Лунтика...


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