FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 122
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
)))
Утренний бред...
Утренний бред...
Даже не знаю товарищ Генерал. Может вы и правы, что это бред)))
Индекс бакса - окончание коррекции к прошлой волне с Н1 (возможное расширение не учитываю...)
Индекс бакса - окончание коррекции к прошлой волне с Н1 (возможное расширение не учитываю...)
Боюсь спросить. Теперь евра окончательно вниз? Или я чего то не понял.
Боюсь спросить. Теперь евра окончательно вниз? Или я чего то не понял.
в 16.30 конференция, через 20 мин. ...
Индекс Евро нарисован выше. Пробой вниз наклонной, тест пробоя - ход до ТП
Стоп за хай... Риск определен заранее.
А так, я закрыл прибыль по Евро перед новостями.
в 16.30 конференция, через 20 мин. ...
Индекс Евро нарисован выше. Пробой вниз наклонной, тест пробоя - ход до ТП
Стоп за хай... Риск определен заранее.
А так, я закрыл прибыль по Евро перед новостями.
Понятно. СПС.
Попробую оседлать Лунтика...