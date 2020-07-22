FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 78
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Да, спасибо за науку, теперь да держу в запасе где-то 500 пунктов, хотя это стоит больших трудов держать себя в руках...отключаю авто и ухожу от компа на 2 - 3 часа...результат значительно лучше стал получаться - взятки стали доходить до ТР...))
2-3 часа?
это же пипсовка
обычно это игра котировщика на потребителя убытка...
3-4 дня ордер держится по рынку
меньше - вобще ничего не понятнона скринах у Лесоруба, например, просматривается этот период
2-3 часа?
это же пипсовка
обычно это игра котировщика на потребителя убытка...
3-4 дня ордер держится по рынку
меньше - вобще ничего не понятнона скринах у Лесоруба, например, просматривается этот период
Не не - все понятно, иду вслед за рынком...куда он туда и я...иногда правда депозита не хватает до разворота...но зато прибыль охрименная...вот в этот раз стормозил - не поверил фибоуровням - пол депо только в работе... так бы глядишь уже бы завтра было бы 100%...да согласен играю как начинающий, а долгосрок надо как-то попробовать... прочувствовать надо, вон как Vaddens...даже 73 волну видит....и где он её там видит, по теории только 5 вроде бы...По моим уровням евра прошла пол пути, уперлась в сопротивление, наверно будет флетить до 12.06 ФРС говорят, что не повысит ставку, и все уже в учтено долларе, так что изменений наверно больших не будет, а вот с ЕЦБ не понятно - может и повысить...
.......вон как Vaddens...даже 73 волну видит....и где он её там видит, по теории только 5 вроде бы.............
Я ещё могу видеть и 90-ю
.......Изучая теорию и сколько там волн и подволн,не забывай,на стройной теории кидают
Я ещё могу видеть и 90-ю
.......Изучая теорию и сколько там волн и подволн,не забывай,на стройной теории кидают
Волшебник, что не говори...не, с волнами все строго - каждый сам себе рисует согласно фрактальному закону движения по уровням Фибоначчи и золотого сечения...что не раз подтверждали елки-палки Lesoruba...
Волшебник, что не говори...не, с волнами все строго - каждый сам себе рисует согласно фрактальному закону движения по уровням Фибоначчи и золотого сечения...что не раз подтверждали елки-палки Lesoruba...
В интрадее рынок глубоко наклал на золотое сечение и фракталы с Фибоначчи,вместе с ёлками Лесоруба. Об интрадее и разговаривать не хочу.
В краткосроке включается элемент удачи,который даётся Богом по судьбе отдельным акробатам(потому этот период активно рекламируется и там декларируются "лучшие" торговые условия потому,что слив гарантирован,кроме редких акробатов,поцелованных Богом....а мож и таких нет,просто казиношная подстава).
В среднесроке логика теорий просматривается устойчивей. Правильный долгосрок не возьмёшь,а не правильный это среднесрочный откат в долгосроке.
В интрадее рынок глубоко наклал на золотое сечение и фракталы с Фибоначчи,вместе с ёлками Лесоруба. Об интрадее и разговаривать не хочу.
В краткосроке включается элемент удачи,который даётся Богом по судьбе отдельным акробатам(потому этот период активно рекламируется и там декларируются "лучшие" торговые условия потому,что слив гарантирован,кроме редких акробатов,поцелованных Богом....а мож и таких нет,просто казиношная подстава).
В среднесроке логика теорий просматривается устойчивей. Правильный долгосрок не возьмёшь,а не правильный это среднесрочный откат в долгосроке.
Спасибо, волшебник, даже наверно сам не понял что сказал...как-то расскажи поподробнее может и я пойму и буду в долгосроке пытаться...а дневной ТФ часть движухи ничего в ней нет особенного - главное уловить настроение рынка и угадать направление, как часть общего направления скажем за 3 дня или за неделю...есть конечно откаты их и надо предусматривать в ММ - в запасе депозита на противоход... рано или поздно развернется
Спасибо, волшебник, даже наверно сам не понял что сказал...как-то расскажи поподробнее может и я пойму и буду в долгосроке пытаться...а дневной ТФ часть движухи ничего в ней нет особенного - главное уловить настроение рынка и угадать направление, как часть общего направления скажем за 3 дня или за неделю...есть конечно откаты их и надо предусматривать в ММ - в запасе депозита на противоход... рано или поздно развернется
Ты случаем не ДЦшный фейк? Как-то болезненно прямота темы тебя зацепила и стандартно начинаешь мысли собеседника коверкать,а также,присутствуют фразы далёкие от практики........"буду в долгосроке пытаться"...."уловить настроение рынка"...."угадать направление"...."откаты предусмотреть в ММ".......
Если фейкуешь,то Бог тебе судья,если начинающий,то надо не дерзить взрослым,а учиться у них практики,которая далека от форумной романтики,а если только надо бла-бла в ветке.....короче,поговорили! Закрыли беседу.
Ты случаем не ДЦшный фейк? Как-то болезненно прямота темы тебя зацепила и стандартно начинаешь мысли собеседника коверкать,а также,присутствуют фразы далёкие от практики........"буду в долгосроке пытаться"...."уловить настроение рынка"...."угадать направление"...."откаты предусмотреть в ММ".......
Если фейкуешь,то Бог тебе судья,если начинающий,то надо не дерзить взрослым,а учиться у них практики,которая далека от форумной романтики,а если только надо бла-бла в ветке.....короче,поговорили! Закрыли беседу.
Где прямота и где коверкать, в чем моя дерзость... где ДЦ и где моя деревня - шутить изволите...)) и чем же я Вас обидел...ну извини, если что не так...тут я дааже не знаю что сказать, чтоб загладить свою вину
Похоже на разворот...ну что долетим до 1,15...
вернее наверно сказать - доползем..
Похоже на разворот...ну что долетим до 1,15...
вернее наверно сказать - доползем..