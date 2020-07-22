FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 190

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Unicornis:

Половина в рост показывает половина в продажу, среда перевесила в продажу, на 1.2880 еще продажа, как оно будет хз.))

Как оно будет точно не знает никто. У всех своя правда. И она состоит из 50% вероятности))

 
Опять кто-то дотрещался. Такой скачек прет почти по все парам...
Unicornis:

Половина в рост показывает половина в продажу, среда перевесила в продажу, на 1.2880 еще продажа, как оно будет хз.))

Да пока все логично. Зеленый падает, еврик растет, ко все валютам.
 
Konstantin Nikitin:
Опять кто-то дотрещался. Такой скачек прет почти по все парам...
Да пока все логично. Зеленый падает, еврик растет, ко все валютам.

22:00  USDВыступление главы ФРС г-на Пауэлла    

 
Aleksandr Yakovlev:

22:00  USDВыступление главы ФРС г-на Пауэлла    

он выступил уже почти 3 часа назад

 
Vitaly Muzichenko:

он выступил уже почти 3 часа назад

Примерно с того момента и пошел рост.


 
Vitaly Muzichenko:

он выступил уже почти 3 часа назад

Ещё и с английскими новостями __удачно__ совпало. 
 
Aleksandr Yakovlev:

Примерно с того момента и пошел рост.

Кстати да, еврик вырос на 100пп, как-то Я не в теме оказался. Интересно, какую сечку он трусил?

 
Vitaly Muzichenko:

Кстати да, еврик вырос на 100пп, как-то Я не в теме оказался. Интересно, какую сечку он трусил?

Да шут его знает. Смотрю на сайте инвестинг новости по важности. Это выступление было важным. Старался не пропустить движение. А что он там брехал, мне не интересно.

 

ладно еврик..Кенгуру прыгнул на больше чем 1% номинала. Вот это прыжок.

Кто-то поди уже чартер на мальдивы заказывает :-)

 
Maxim Kuznetsov:

ладно еврик..Кенгуру прыгнул на больше чем 1% номинала. Вот это прыжок.

Кто-то поди уже чартер на мальдивы заказывает :-)

Биток 11% скакнул=)

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