FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 190
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Половина в рост показывает половина в продажу, среда перевесила в продажу, на 1.2880 еще продажа, как оно будет хз.))
Как оно будет точно не знает никто. У всех своя правда. И она состоит из 50% вероятности))
Половина в рост показывает половина в продажу, среда перевесила в продажу, на 1.2880 еще продажа, как оно будет хз.))
Опять кто-то дотрещался. Такой скачек прет почти по все парам...
Да пока все логично. Зеленый падает, еврик растет, ко все валютам.
22:00 USDВыступление главы ФРС г-на Пауэлла
22:00 USDВыступление главы ФРС г-на Пауэлла
он выступил уже почти 3 часа назад
он выступил уже почти 3 часа назад
Примерно с того момента и пошел рост.
он выступил уже почти 3 часа назад
Примерно с того момента и пошел рост.
Кстати да, еврик вырос на 100пп, как-то Я не в теме оказался. Интересно, какую сечку он трусил?
Кстати да, еврик вырос на 100пп, как-то Я не в теме оказался. Интересно, какую сечку он трусил?
Да шут его знает. Смотрю на сайте инвестинг новости по важности. Это выступление было важным. Старался не пропустить движение. А что он там брехал, мне не интересно.
ладно еврик..Кенгуру прыгнул на больше чем 1% номинала. Вот это прыжок.
Кто-то поди уже чартер на мальдивы заказывает :-)
ладно еврик..Кенгуру прыгнул на больше чем 1% номинала. Вот это прыжок.
Кто-то поди уже чартер на мальдивы заказывает :-)
Биток 11% скакнул=)