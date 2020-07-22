FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 215
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Наверно что то важное происходит, феррари в дисконекте ))).
https://news.yandex.ru/story/V_Velikobritanii_nachali_proceduru_golosovaniya_o_doverii_Mehj--7f9f6974bb676e253c80421dbf5ca2e0?lang=ru&from=main_portal&stid=Vx74zUN0W-ew1wtK2H8e&t=1544627337&lr=44&msid=1544627980.08876.122271.9571&mlid=1544627337.glob_225.7f9f6974
Думаю оставят, куда ж без неё она уже столько мягко сказать дров наломала, что никто не захочет за ней подтирать... всё потому что танцевать с детства не научили или таланта нет...
Вот это размах)) я про внутри дня торгую, редко переношу на другой день, торгую без стоп лоссов.
Вы там ближе - вам лучше знать, когда его завалят и в чью пользу...))
Вариант на сегодняшнюю среду, на плохих новостях для бакса он укрепляется по стопам радостных покупателей против бакса, а после аукциона gbpusd улетает вверх (наверно при этом валится usdcad). В конце дня его продают, а на следующий день(до следующей среды) он летит вверх по стопам продавцов.
Вот так всё и летает туда сюда днями и неделями... только успевай загребать в правильном направлении, а ведь такое сочиняют, в такие дебри залазят, вот пока все это не перелопатишь в поисках заумного грааля - не поймешь в чем смысл... сейчас вот поставил следование в одном направлении с коротким профитом и всё прекрасно идет...))
https://news.yandex.ru/story/V_Velikobritanii_nachali_proceduru_golosovaniya_o_doverii_Mehj--7f9f6974bb676e253c80421dbf5ca2e0?lang=ru&from=main_portal&stid=Vx74zUN0W-ew1wtK2H8e&t=1544627337&lr=44&msid=1544627980.08876.122271.9571&mlid=1544627337.glob_225.7f9f6974
В 21:00 по Москве начнется
Думаю оставят, куда ж без неё она уже столько мягко сказать дров наломала, что никто не захочет за ней подтирать... всё потому что танцевать с детства не научили или таланта нет...
Может у нее там что болтается между ног, а в парламенте это достать и всем показать его не прилично - вот и страдают, накурятся под мильдонием и страдают. ;)
Все давным давно КУКЛом нарисовано!!!
Весь новостной базар - его отрыжка для паствы...
Душить Луня до Победного...
Будет как то так.