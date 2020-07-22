FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 226
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А Луня так и тянут за уши к завтрашним новостям. Осторожно с покупками...
Протянут еще столько же))) С продажами то же аккуратно.
Протянут еще столько же))) С продажами то же аккуратно.
Спасибо!
Добавил еще один Sell от 1.3464
Основание прежнее...
Продал также КИВИ.
И куплена с низов Енька.
Спасибо!
Добавил еще один Sell от 1.3464
Основание прежнее...
Почему 1.3464?
Почему 1.3464?
Так ниже уже борода с общим ТР 1.3085...
Сигнал на дневках давным давно повесили.
1.3510 +- 25 вот куда кадика целят
вот теперь пофиксим 80% лонгов..
Так ниже уже борода с общим ТР 1.3085...
Сигнал на дневках давным давно повесили.
Понятно, что ничего не понятно. Я с вами , буду ждать бороду ;)
Прогноз EUR/USD на 19.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.19
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Так напишите, где веселиться.
А где тужить...
В 22.00 по МСК безобразие?
Мои направления: Енька бай
Лунь селл
Ауди селл
Киви селл
Естественно, все ИМХО...