FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 226

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Lesorub:

А Луня так и тянут за уши к завтрашним новостям. Осторожно с покупками...


Протянут еще столько же))) С продажами то же аккуратно.

 
sterva:

Протянут еще столько же))) С продажами то же аккуратно.

Спасибо!

Добавил еще один Sell от 1.3464

Основание прежнее...


Продал также КИВИ.

И куплена с низов Енька.

 
Lesorub:

Спасибо!

Добавил еще один Sell от 1.3464

Основание прежнее...


Почему 1.3464?

 
Unicornis:

Почему 1.3464?

Так ниже уже борода с общим ТР 1.3085...   

Сигнал на дневках давным давно повесили.

 
GhostMan:
1.3510 +- 25 вот куда кадика целят

вот теперь пофиксим 80% лонгов.. 

 
Lesorub:

Так ниже уже борода с общим ТР 1.3085...   

Сигнал на дневках давным давно повесили.

Понятно, что ничего не понятно. Я с вами , буду ждать бороду ;)

Jdun_CAD

 

Прогноз EUR/USD на 19.12.2018

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Валютная пара EUR/USD после вчерашнего укрепления торгуется сейчас выше уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать покупки с первой целью 1.1414. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже отметки 1.1335. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.1292. Сегодня ожидается объявление процентной ставки в США, по прогнозам она будет повышена, но президент Дональд Трамп выступает против повышения. Учитывая это, на мой взгляд, лучше не торговать до выхода новостей. 
 
ну что народ.. все готовы к веселью???
 

Так напишите, где веселиться.

А где тужить...

В 22.00 по МСК безобразие?

Мои направления: Енька бай

                               Лунь селл

                               Ауди селл

                               Киви селл

Естественно, все ИМХО...

 
Амеры сошли с ума, с чего ставку подымать при таких экономических раскладах.
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