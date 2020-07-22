FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 85
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По рисунку выше.
Рисунок хороший. Очень похоже что примерно так и будет, а на ставке просто прикрыть.)
Рисунок хороший. Очень похоже что примерно так и будет, а на ставке просто прикрыть.)
После прохода цены в мою сторону примерно пунктов 15, я закрываю половину позиции. Стоп передвигаю в точку открытия позиции. Тейк туда где будет скорее всего цена.
Рисунок хороший. Очень похоже что примерно так и будет, а на ставке просто прикрыть.)
Самая опасная ставка завтра - по чифу.
Всяко может быть, не стал бы я его торговать вообще.
Фунт тоже давно не менял ставку...Каждый из них может двинуть не менее чем на 1к пунктов, если крыша поедет.
Ответные пошлины полетели от ЕС штатам. Вот это точно отразиться на курсах. А если еще и второй круг у штатов с Китаем пойдет, то там намечаются суммы довольно внушительные. Так что веселье продолжается.
Главное к чему это веселье приведет... два дня не трогал форекс, теперь вообще непонятно что куда пойдет...но за эти дни прибыль офигенная...может правы те кто говорит, что лучше всего - поставил раз в неделю и забил на него...
Самая опасная ставка завтра - по чифу.
Всяко может быть, не стал бы я его торговать вообще.
Фунт тоже давно не менял ставку...Каждый из них может двинуть не менее чем на 1к пунктов, если крыша поедет.
Если по чифу и фунту сетки с 2х сторон на эту 1к растянуть... засада...как думаешь хорошая мысль, пойдет то в одну сторону...))
Если по чифу и фунту сетки с 2х сторон на эту 1к растянуть... засада...как думаешь хорошая мысль, пойдет то в одну сторону...))
фунтику падать вроде как
чиф возможно в ту же степь
фунтику падать вроде как
чиф возможно в ту же степь
Спасибо, бум завтра ставить засаду...))
Спасибо, бум завтра ставить засаду...))
Сергей, это всего лишь прогноз
Тухлыми яйцами тока в меня не кидать, если чо пойдет не так. Помидорами на крайняк
)
Сергей, это всего лишь прогноз
Тухлыми яйцами тока в меня не кидать, если чо пойдет не так. Помидорами на крайняк
)
Я конечно не без головы, уж кой чему научился у вас на форуме... в омут с головой не кидаюсь... сетки уже растянул и похоже ена хочет развернуться...а это значит чиф то может и вниз за долларом, а вот фунтик еще подумает - на евру посмотрит, канадец тоже тогда должен вниз уйти, правда тут еще как нефть куда после 22 пойдет...)) Вот еще интересно: за чиной кто нить следит - по какому она принципу ходит, или только по команде...