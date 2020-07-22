FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 157

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Roman Kutemov:
Это у него негр на аватарке был? 
Ага...
 
Lesorub:
Ага...
В личку напомни, я скину координаты. 
 
Roman Kutemov:
В личку напомни, я скину координаты. 
Напомнить что?

 
Lesorub:
Напомнить что?

Чтобы я посмотрел координаты Рако и скинул тебе. 
 
Roman Kutemov:
Чтобы я посмотрел координаты Рако и скинул тебе. 
Я напоминаю... Здесь.
 
Lesorub:
Я напоминаю... Здесь.

зачем ветку засорять.

отписал в личку

 
Roman Kutemov:

зачем ветку засорять.

отписал в личку

и мне интересно

кидай сюда

 
Renat Akhtyamov:

и мне интересно

кидай сюда

да похоже не тот человек у меня в записях

 

Эрекция...


 

Кто торгует Еню, еще 80 пуков кайфа...

Хотя, Индекс на хае.

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