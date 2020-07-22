FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 157
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Это у него негр на аватарке был?
Ага...
В личку напомни, я скину координаты.
Напомнить что?
Чтобы я посмотрел координаты Рако и скинул тебе.
Я напоминаю... Здесь.
зачем ветку засорять.
отписал в личку
зачем ветку засорять.
отписал в личку
и мне интересно
кидай сюда
и мне интересно
кидай сюда
да похоже не тот человек у меня в записях
Эрекция...
Кто торгует Еню, еще 80 пуков кайфа...
Хотя, Индекс на хае.