FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 232
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Сейчас на теме того что ФРС не так быстро как ожидалось, собирается повышать ставки, видимо будут пытаться загонять рынок на более лучшие уровни, чтобы выскочить из-под этой падающей лавины - 'спасаться бегством'(с). Условно, до середины-конца января, фонду будут пытаться затащить вверх, например по си/пи500 до уровней 2850-2900, евро/доллар куда-то к 1.18, а потом в один-два дня все полетит в пропасть - тот же сипи за одну-две сессии может обвалится ниже 2000, а евро за неделю слететь с 1.18 до 1.(13-14). Естественно сильно посыпяться и развивающиеся рынки и их валюты. Индекс бакса полетит вверх. Я думаю к лету по евро будут уровни 1.06-1.08
Если ставка растет - фондовый рынок снижается.
Ставка растет - доллар дорожает, в том числе и по отношению к ценным бумагам
На картинке график ставок в США за последние 40 лет. Видно, что ставка постоянно снижалась до нуля, (рост последних лет на графике не отображен), похожие картинки и по другим развитым экономикам мира. Понятно, что это проявление каких то глобальных процессов, в мировой экономике.
Длительный период снижения ставок, означает, что на этом интервале в развитых экономиках снижалась инфляция, потому как основной инструмент борьбы с инфляцией - повышение ставки и если она низкая ставки можно снижать. Долговременный период снижения инфляции можно объяснить несколькими факторами;
1) Повышение производительности труда, из-за автоматизации и компьютеризации производств.
2) Быстрый прогресс в корпоративной культуре, оптимизации структур корпораций.
2) Экспорта дефляции, со стороны стран с низким уровнем жизни, куда выбрасывались производства, что давало возможность резко снизить себестоимость товаров.
Сейчас все эти факторы выходят в 'режим насыщения' и соответственно постепенно перестают поддерживать долгосрочную низкую инфляцию. ЦБ развитых экономик либо уже перешли к ужесточению, либо готовятся к нему.
Долгосрочный период мягкой монетарной политики, привел к формированию колоссального долга - по оценке МВФ сейчас мировой долг около 225% мирового ВВП, это сотни триллионов долларов. Естественно, что при постепенном ужесточении монетарной политики в развитых экономиках вся эта масса начнет сжиматься. В первую очередь рушиться будет фондовый рынок по всему миру и валюты развивающихся стран
На мой взгляд один из лучших экономистов мира - Гринспен, по этому поводу сказал: -
"Я буду очень удивлен, если рынок стабилизируется здесь, а затем снова пойдет на взлет. Такое случалось в прошлом. Тем не менее по окончании этой волны (ралли) для инвесторов настанет время спасаться бегством".
Именно об этом и говорю. Только инфляция снижалась , скорее всего, не потому, что росла производительность труда, а потому что высокотехнологичная экономика не может существовать в условиях сильной инфляции и резких колебаний. Поскольку невозможно долгосрочное планирование в длинной производственной цепочке. То есть наоборот - для роста производительности труда, нужна низкая инфляция.
Кроме того, длительный период снижения ставок, означает не только и не столько инфляционные показатели, но необходимость рефинансирования долгов. Это не мои мысли, но на мой дилетантский взгляд это максимально близкое обьяснение того , что происходит
Если ставка растет - фондовый рынок снижается.
Ставка растет - доллар дорожает, в том числе и по отношению к ценным бумагам
Позавчера ФРС как бы дал такой предлог - намекнув, что темпы повышения ставок будут не такими быстрыми как ожидалось. Вот поэтому я и предполагаю, что большие деньги попытаются изобразить ралли, чтобы к нему подключилась толпа, ну а потом кто успеет выскочить тому повезло, а кто не успеет, тот не успел. Ну может конечно я и ошибаюсь.
Прошлая сделка по фунту закрылась. Буду заново входить.
Фунт вниз, ТР прежний 1.2580
Картинка выше...
Фунт вниз, ТР прежний 1.2580
ну либо так.
ну либо так.
Так как же ???
Новости через полчаса...
Не ну шуточки.....
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Aleksandr Yakovlev, 2018.12.21 09:54
ну либо так.
Похоже мизерный откат по Йене окончательно закончен :-)
Получен сигнальчик
он конечно слабый/предварительный и типично за ним следует более сильный, но с сетью по йене пришлось расстаться :-(