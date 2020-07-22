FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 232

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sibirqk:
Сейчас на теме того что ФРС не так быстро как ожидалось, собирается повышать ставки, видимо будут пытаться загонять рынок на более лучшие уровни, чтобы выскочить из-под этой падающей лавины - 'спасаться бегством'(с).  Условно, до середины-конца января, фонду будут пытаться затащить вверх, например по си/пи500 до уровней 2850-2900, евро/доллар куда-то к 1.18, а потом в один-два дня все полетит в пропасть - тот же сипи за одну-две сессии может обвалится  ниже 2000, а евро за неделю слететь с 1.18 до 1.(13-14). Естественно сильно посыпяться  и развивающиеся рынки и их валюты. Индекс бакса полетит вверх. Я думаю к лету по евро будут уровни 1.06-1.08    

Если ставка растет  - фондовый рынок снижается.

Ставка растет - доллар дорожает, в том числе и по отношению к ценным бумагам

 
sibirqk:

На картинке график ставок в США за последние 40 лет.  Видно, что ставка  постоянно снижалась до нуля, (рост последних лет на графике не отображен),  похожие картинки и по другим  развитым экономикам мира. Понятно, что это проявление каких то глобальных процессов, в мировой экономике.
 Длительный период снижения ставок, означает, что на этом интервале в развитых экономиках снижалась инфляция, потому как основной инструмент борьбы с инфляцией - повышение ставки и если она низкая ставки можно снижать. Долговременный период снижения инфляции можно объяснить несколькими факторами;
 1) Повышение производительности труда, из-за автоматизации и компьютеризации производств.
2) Быстрый прогресс в корпоративной культуре, оптимизации структур корпораций.      
2)  Экспорта дефляции, со стороны стран с низким уровнем жизни, куда выбрасывались производства, что давало возможность резко снизить себестоимость товаров.
Сейчас все эти факторы выходят в 'режим насыщения' и соответственно постепенно перестают поддерживать долгосрочную низкую инфляцию. ЦБ развитых экономик либо уже перешли к ужесточению, либо готовятся к нему.  

Долгосрочный период мягкой монетарной политики, привел к формированию колоссального долга - по оценке МВФ сейчас мировой долг около 225% мирового ВВП,  это сотни триллионов долларов. Естественно, что при постепенном ужесточении монетарной политики в развитых экономиках вся эта масса начнет сжиматься.  В  первую очередь рушиться будет фондовый рынок по всему миру и валюты развивающихся стран
На мой взгляд один из лучших экономистов мира - Гринспен, по этому поводу сказал: -
"Я буду очень удивлен, если рынок стабилизируется здесь, а затем снова пойдет на взлет. Такое случалось в прошлом. Тем не менее по окончании этой волны (ралли) для инвесторов настанет время спасаться бегством".


Именно об этом и говорю. Только инфляция снижалась , скорее всего, не потому, что росла производительность труда, а потому что высокотехнологичная экономика не может существовать в условиях сильной инфляции и резких колебаний.  Поскольку невозможно долгосрочное планирование в длинной производственной цепочке. То есть наоборот - для роста производительности труда, нужна низкая инфляция.

Кроме того, длительный период снижения ставок, означает не только и не столько инфляционные показатели, но необходимость рефинансирования долгов. Это не мои мысли, но на мой дилетантский взгляд это максимально близкое обьяснение того , что происходит

 
Дмитрий:

Если ставка растет  - фондовый рынок снижается.

Ставка растет - доллар дорожает, в том числе и по отношению к ценным бумагам

Это само собой. Это почти то же самое что сказать, что снег белый,  а вода мокрая. Но я не о том. Сейчас над рынком повисло ожидание надвигающейся катастрофы. Очень многим хочется при этом выйти сухими  из воды. Лучший способ для этого, придумать какой-то предлог и на его основании постараться убедить всех что "все хорошо прекрасная маркиза..."

Позавчера ФРС как бы дал такой предлог - намекнув, что темпы повышения ставок будут не такими быстрыми как ожидалось. Вот поэтому я и предполагаю, что большие деньги попытаются изобразить ралли, чтобы к нему подключилась толпа, ну а потом кто успеет выскочить тому повезло, а кто не успеет, тот не успел. Ну может конечно я и ошибаюсь.

 

Прошлая сделка по фунту закрылась. Буду заново входить.


 

Фунт вниз, ТР прежний 1.2580

Картинка выше...

 
Lesorub:
Фунт вниз, ТР прежний 1.2580

ну либо так.


 
Aleksandr Yakovlev:

ну либо так.


Так как же ???

Новости через полчаса...

 
Я тоже вниз прорыв жду по фунту...
Файлы:
GBPUSD.eH1.png  57 kb
 

Похоже мизерный откат по Йене окончательно закончен :-)

Получен сигнальчик

он конечно слабый/предварительный и типично за ним следует более сильный, но с сетью по йене пришлось расстаться :-(

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