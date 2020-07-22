FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 18
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Видимо Вячеслав накатил изрядно)))
Так точно.
Вот стая птиц:
И вот ещё:
А мелочи это вообще. Вот биток меня подвёл. После предновогоднего ралли сидел и ждал, как дурак. Догадайтесь по какой цене я его продал две недели назад? Ага, точно так.
А мелочи это вообще. Вот биток меня подвёл. После предновогоднего ралли сидел и ждал, как дурак. Догадайтесь по какой цене я его продал две недели назад? Ага, точно так.
вот и развернётся тренд... И он таки разворачивается, но после "Дяди Коли".
Здесь когда-то картинка промелькивала, называлась она "Аленьей тропой или путь трейдера-неудачника". Так вот, не боюсь признать, прямо про меня картинка. Вот
вот и развернётся тренд... И он таки разворачивается, но после "Дяди Коли".
GBPUSD H4. Коррекция нисходящей волны должна уже закончиться (скорректировалась до 38%). Поэтому ожидается движение вниз до уровня 1.3890 (показано пунктиром). Это примерно 200 пт, на которых можно заработать.
GBPUSD H4. Коррекция нисходящей волны должна уже закончиться (скорректировалась до 38%). Поэтому ожидается движение вниз до уровня 1.3890 (показано пунктиром). Это примерно 200 пт, на которых можно заработать.
А евра что собирается делать? Пойдёт вниз или будет пробивать хай от 25.01. 2018 г ???
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
sterva, 2018.02.08 22:34
Опять большинство. Выше 25 вынесут.
Спасибо за ролик! До сих пор смеюсь.
А вот и картинка, наискал. Была ещё одна, на английском, там юмор площе.
А евра что собирается делать? Пойдёт вниз или будет пробивать хай от 25.01. 2018 г ???
Умеренные покупки до 1.26. Без учёта коррекций. Тренд выправился на рост. Так мне шепчет мой индикатор (сам лепил), хотя зря я ему не верю.+
Мой, это который уровни горизонтальные рисует. И три машки тоже его. А остальное от системы BookKeeper, вечная память человеку с этим ником!