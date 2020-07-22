FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 108

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Yousufkhodja Sultonov:

Вы правы, если рассматривать пару USD/EUR, а мы рассматриваем пару EUR/USD  - вот Ваше заблуждение.

я ж торгую наоборт, потому и пишу наоборот ;)

сорри

 
Yousufkhodja Sultonov:

В.С.Высоцкий - феномен XX-го века, он и сейчас живее всех живых и останется таковым навсегда в сердцах миллионов людей.

Молодежь такую социальную поэзию теперь не понимает, кишка тонка...попсу подавай - думать не надо, так и живут одним днем со своими гаджетами в голове... что говорить - так мы их воспитали - крутая свобода без границ и неприкосновенность даже тупой и агресивной личности...

 
Renat Akhtyamov:

я ж торгую наоборт, потому и пишу наоборот ;)

сорри

))) Вот уж точно, все мозги разбил на части...все извилины заплел...и как только Юсуф-хаджа догадался - феномен просто...:)

 
Сергей Криушин:

))) Вот уж точно, все мозги разбил на части...все извилины заплел...и как только Юсуф-хаджа догадался - феномен просто...:)

и канатчиковы власти колют нам второй укол

)

 
Renat Akhtyamov:

и канадчиковы власти колют нам второй укол

)

)))Да уж укольчик надо тебе вколоть хороший...ладно проехали...а то я все думаю, что за феномен все наоборот как-то получается...))) просто какая-то Алиса в зазеркалье...;)

 
Сергей Криушин:

)))Да уж укольчик надо тебе вколоть хороший...ладно проехали...а то я все думаю, что за феномен все наоборот как-то получается...))) просто какая-то Алиса в зазеркалье...;)

зато у меня просветление в мозгу...нашел почти гральную композицию...)))


 
Сергей Криушин:

зато у меня просветление в мозгу...нашел почти гральную композицию...)))

а чо всего 3 дня ? (((
 
Renat Akhtyamov:
а чо всего 3 дня ? (((

Я же пипсовщик мне главное чтоб прибавлял на коротком промежутке, как у Лехи Волочанского...если 50пп берет с переворотами, а еще если  успевает мартышку подключить так вообще прелесть...чтоб руками меньше работать...но по ходу захотел многого и не тут то было...))


 
Сергей Криушин:

Я же пипсовщик мне главное чтоб прибавлял на коротком промежутке, как у Лехи Волочанского...если 50пп берет с переворотами, а еще если  успевает мартышку подключить так вообще прелесть...чтоб руками меньше работать...но по ходу захотел многого и не тут то было...))

и чо, это хорошая прога чтоли думаешь?

депо же в опасности...

 
Renat Akhtyamov:

и чо, это хорошая прога чтоли думаешь?

депо же в опасности...

Тут главное экивити вместе с балансом...а депо в опасности, если все время в работе, а так если подглядывать иногда, то никакой опасности, это же супер сеточник, можно же подкорректировать - зато можно играть иногда по-крупному... непонимающему конечно не подойдет - сольет за милую душу...)) да разворота похоже до утра не дождаться АУД и киви все выше и выше, фунт правда чуть клюнул вниз - подает надежду...ладно спать пошел, хотя какой спать только проснулся, солнце мое вовсю хлещет в окно даже шторы не спасают...

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