FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 108
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Вы правы, если рассматривать пару USD/EUR, а мы рассматриваем пару EUR/USD - вот Ваше заблуждение.
я ж торгую наоборт, потому и пишу наоборот ;)
сорри
В.С.Высоцкий - феномен XX-го века, он и сейчас живее всех живых и останется таковым навсегда в сердцах миллионов людей.
Молодежь такую социальную поэзию теперь не понимает, кишка тонка...попсу подавай - думать не надо, так и живут одним днем со своими гаджетами в голове... что говорить - так мы их воспитали - крутая свобода без границ и неприкосновенность даже тупой и агресивной личности...
я ж торгую наоборт, потому и пишу наоборот ;)
сорри
))) Вот уж точно, все мозги разбил на части...все извилины заплел...и как только Юсуф-хаджа догадался - феномен просто...:)
))) Вот уж точно, все мозги разбил на части...все извилины заплел...и как только Юсуф-хаджа догадался - феномен просто...:)
и канатчиковы власти колют нам второй укол
)
и канадчиковы власти колют нам второй укол
)
)))Да уж укольчик надо тебе вколоть хороший...ладно проехали...а то я все думаю, что за феномен все наоборот как-то получается...))) просто какая-то Алиса в зазеркалье...;)
)))Да уж укольчик надо тебе вколоть хороший...ладно проехали...а то я все думаю, что за феномен все наоборот как-то получается...))) просто какая-то Алиса в зазеркалье...;)
зато у меня просветление в мозгу...нашел почти гральную композицию...)))
зато у меня просветление в мозгу...нашел почти гральную композицию...)))
а чо всего 3 дня ? (((
Я же пипсовщик мне главное чтоб прибавлял на коротком промежутке, как у Лехи Волочанского...если 50пп берет с переворотами, а еще если успевает мартышку подключить так вообще прелесть...чтоб руками меньше работать...но по ходу захотел многого и не тут то было...))
Я же пипсовщик мне главное чтоб прибавлял на коротком промежутке, как у Лехи Волочанского...если 50пп берет с переворотами, а еще если успевает мартышку подключить так вообще прелесть...чтоб руками меньше работать...но по ходу захотел многого и не тут то было...))
и чо, это хорошая прога чтоли думаешь?
депо же в опасности...
и чо, это хорошая прога чтоли думаешь?
депо же в опасности...
Тут главное экивити вместе с балансом...а депо в опасности, если все время в работе, а так если подглядывать иногда, то никакой опасности, это же супер сеточник, можно же подкорректировать - зато можно играть иногда по-крупному... непонимающему конечно не подойдет - сольет за милую душу...)) да разворота похоже до утра не дождаться АУД и киви все выше и выше, фунт правда чуть клюнул вниз - подает надежду...ладно спать пошел, хотя какой спать только проснулся, солнце мое вовсю хлещет в окно даже шторы не спасают...