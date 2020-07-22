FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 236

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Renat Akhtyamov:

и скорее всего британцы станут очередными пользователями баксов, как нацвалюты

Британцы сильно не любят пользоваться чужими деньгами. Не для того они фунт берегли с молоду. Может быть они попытаются создать свою валютную систему...?

 
Yevhenii Levchenko:

Британцы сильно не любят пользоваться чужими деньгами. Не для того они фунт берегли с молоду. Может быть они попытаются создать свою валютную систему...?

возможно я не прав, но американцы родом из европы...
 
Renat Akhtyamov:
возможно я не прав, но американцы родом из европы...
Вы имеете в виду и Северную, и Южную Америки?
 
Yevhenii Levchenko:
Вы имеете в виду и Северную, и Южную Америки?
штаты
 
Yevhenii Levchenko:
Может и этот момент быть, но мой воспаленный разум подозревает что-то другое

Раньше умами проблемных масс владел торгаш на районе, а теперь будет аптека с травой и телевизор. Еще и талоны на траву будут давать как талоны на еду.

 
Renat Akhtyamov:
возможно я не прав, но американцы родом из европы...

Американцы родом с америки, и вот их фото

 
Vitaly Muzichenko:

Американцы родом с америки, и вот их фото

а где индейцы, типа чунгачкук-большое змей ?

;)

 
Renat Akhtyamov:

а где индейцы, типа чунгачкук-большое змей ?

;)

ушли в Канаду за ганжубасом :-)
 
Maxim Kuznetsov:
ушли в Канаду за ганжубасом :-)
вот именно
 

Прогноз EUR/USD на 24.12.2018

Валютная пара EUR/USD в пятницу снова оказалась под давлением, и сейчас торгуется вблизи уровня 1.1353. В случае пробоя данной отметки буду рассматривать продажи с целью 1.1292. В случае если пара закрепится выше уровня 1.1414, буду рассматривать покупки с целью 1.1475.


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