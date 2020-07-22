FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 236
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и скорее всего британцы станут очередными пользователями баксов, как нацвалюты
Британцы сильно не любят пользоваться чужими деньгами. Не для того они фунт берегли с молоду. Может быть они попытаются создать свою валютную систему...?
Британцы сильно не любят пользоваться чужими деньгами. Не для того они фунт берегли с молоду. Может быть они попытаются создать свою валютную систему...?
возможно я не прав, но американцы родом из европы...
Вы имеете в виду и Северную, и Южную Америки?
Может и этот момент быть, но мой воспаленный разум подозревает что-то другое
Раньше умами проблемных масс владел торгаш на районе, а теперь будет аптека с травой и телевизор. Еще и талоны на траву будут давать как талоны на еду.
возможно я не прав, но американцы родом из европы...
Американцы родом с америки, и вот их фото
Американцы родом с америки, и вот их фото
а где индейцы, типа чунгачкук-большое змей ?
;)
а где индейцы, типа чунгачкук-большое змей ?
;)
ушли в Канаду за ганжубасом :-)
Прогноз EUR/USD на 24.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.24
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Валютная пара EUR/USD в пятницу снова оказалась под давлением, и сейчас торгуется вблизи уровня 1.1353. В случае пробоя данной отметки буду рассматривать продажи с целью 1.1292. В случае если пара закрепится выше уровня 1.1414, буду рассматривать покупки с целью 1.1475.