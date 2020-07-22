FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 54
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лунь бай, пока не поздно.))
поздно
... наверно
Привет!
USDCHF Прогноз нейросети на ближайшие дни.
Тут можно выставить лимитники на продажу. Цель короткий.
Прогноз нейросети.
на паре EURJPY можно выставить лимитники на покупку.
Ну что, посетим сладкую зону 1.2450 - 1.2490?
Что за педомузыка в аналитическом обзоре? Где сама аналитика с объяснениями? Поводить мышкой по графику и Я могу!
На Еньке дивер и WW на М5:
По Чифу на дневках рост: