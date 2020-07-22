FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 94
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так так так... чудны дела твои форекс...так то я думал все наоборот...там скорее группа нас трйдунов несчастных...
спасибо спасибо
тогда не слазь
понаблюдай - как продажи начнут наторговывать
если не получится - твоя взяла
)
тогда не слазь
понаблюдай - как продажи начнут наторговывать
если не получится - твоя взяла
)
вот блин а...а я при малейшем развороте в паанике...а они значит вон чё...
спасибо спас
вот блин а...а я при малейшем развороте в паанике
да ладно
)
бывает что на месяц и более процесс растягиваетсяно с твоим огромным риском панике самое место
да ладно
)
бывает что на месяц и более процесс растягиваетсяно с твоим огромным риском панике самое место
да этот риск...правы наверно те кто говорит, что курочка по зернышку клюет...но иногда проскакивает...наверно как лотерея...да спасибо за науку...так объемно я не мыслил...
да этот риск...правы наверно те кто говорит, что курочка по зернышку клюет...но иногда проскакивает...наверно как лотерея...да спасибо за науку...так объемно я не мыслил...
это только начало видения происходящего на рынке без индикаторов
но по графику, да
без него ничего не увидишь
потом уж только график не нужен станет
это только начало видения происходящего на рынке без индикаторов
но по графику, да
без него ничего не увидишь
потом уж только график не нужен станет
торговать без графика...двастиш фантастиш...мне уж наверно не дотянуть до такого понимания...)) это уже наверно высший дзен в осознании мира...
торговать без графика...двастиш фантастиш...мне уж наверно не дотянуть до такого понимания...)) это уже наверно высший дзен в осознании мира...
это когда полностью крышу снесет, 6-я палата))
делается так:
вошел в рынок - цена 1.0000
через час цена - 1.0001
Вывод: цена растет!
Ессессно график не нужен!
)
"Мой" Чиф...
с коротким стопом...
Соответственно...