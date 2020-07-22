FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 94

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Сергей Криушин:

так так так... чудны дела твои форекс...так то я думал все наоборот...там скорее группа нас трйдунов несчастных...

спасибо спасибо

тогда не слазь

понаблюдай - как продажи начнут наторговывать

если не получится - твоя взяла

)

 
Renat Akhtyamov:

тогда не слазь

понаблюдай - как продажи начнут наторговывать

если не получится - твоя взяла

)

вот блин а...а я при малейшем развороте в паанике...а они значит вон чё...

спасибо спас

 
Сергей Криушин:

вот блин а...а я при малейшем развороте в паанике

да ладно

)

бывает что на месяц и более процесс растягивается

но с твоим огромным риском панике самое место
 
Renat Akhtyamov:

да ладно

)

бывает что на месяц и более процесс растягивается

но с твоим огромным риском панике самое место

да этот риск...правы наверно те кто говорит, что курочка по зернышку клюет...но иногда проскакивает...наверно как лотерея...

да спасибо за науку...так объемно я  не мыслил...
 
Сергей Криушин:

да этот риск...правы наверно те кто говорит, что курочка по зернышку клюет...но иногда проскакивает...наверно как лотерея...

да спасибо за науку...так объемно я  не мыслил...

это только начало видения происходящего на рынке без индикаторов

но по графику, да

без него ничего не увидишь

потом уж только график не нужен станет

 
Renat Akhtyamov:

это только начало видения происходящего на рынке без индикаторов

но по графику, да

без него ничего не увидишь

потом уж только график не нужен станет

торговать без графика...двастиш фантастиш...мне уж наверно не дотянуть до такого понимания...)) это уже наверно высший дзен в осознании мира...

 
Сергей Криушин:

торговать без графика...двастиш фантастиш...мне уж наверно не дотянуть до такого понимания...)) это уже наверно высший дзен в осознании мира...

это когда полностью крышу снесет, 6-я палата))

делается так:

вошел в рынок - цена 1.0000

через час цена - 1.0001

Вывод: цена растет!

Ессессно график не нужен!

)

 
Привет парни. Извините ,что влез в ваш разговор.Просто очень хочется высказаться по вашему графику и как может цена сходить. Сейчас многие думают, что тренд развернется и полетим вниз. Свечами (импульсом) дернемся вниз активировав при этом отложки на продажу, потом также импульсом вверх по стопам, ну а после спокойненько пойдем вниз.
 

"Мой"  Чиф...

с коротким стопом...

 

Соответственно...


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