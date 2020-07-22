FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 12

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GhostMan:

демостаил

Естественно, без году неделя проба пера...       


 

Кривенько... но, результат - это главное...


 
Lesorub:

Кривенько... но, результат - главное...


Илья, тебе Myth привет передаёт... хватит уже ерундой заниматся..

 
GhostMan:

Илья, тебе Myth привет передаёт... хватит уже ерундой заниматся..

я колопутничать не умею...

так чем же жить???

 
новый Демура. чтобы вы понимали.
 
Lesorub:

Кривенько... но, результат - это главное...


попробуй уже на реале хотя бы на доллар.
а то месяц потратишь времени на игры на демо, потом перейдешь на реал, а там окажется, что либо минуток нет, либо коэффициенты меньше.
 
igrok333:
попробуй уже на реале хотя бы на доллар.
а то месяц потратишь времени на игры на демо, потом перейдешь на реал, а там окажется, что либо минуток нет, либо коэффициенты меньше.

Сразу видно, что не в теме...      

 
Lesorub:

Сразу видно, что не в теме...      

я имею ввиду, что условия могут быть другие
 

лучшее предложение от форекс на текущий момент: рубль и фунт - не составит труда понять - покупать или продавать


 
Konstantin Nikitin:

На долгосрочном, фунт возвращает свои значения. До 2016 года, нынешний курс GBPUSD находиться на нижней отметке 2015 года.

Так что ни чего сверх естественного не происходит.

Вниз... фсе вниз

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