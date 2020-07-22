FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 12
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демостаил
Естественно, без году неделя проба пера...
Кривенько... но, результат - это главное...
Кривенько... но, результат - главное...
Илья, тебе Myth привет передаёт... хватит уже ерундой заниматся..
Илья, тебе Myth привет передаёт... хватит уже ерундой заниматся..
я колопутничать не умею...
так чем же жить???
Кривенько... но, результат - это главное...
а то месяц потратишь времени на игры на демо, потом перейдешь на реал, а там окажется, что либо минуток нет, либо коэффициенты меньше.
попробуй уже на реале хотя бы на доллар.
а то месяц потратишь времени на игры на демо, потом перейдешь на реал, а там окажется, что либо минуток нет, либо коэффициенты меньше.
Сразу видно, что не в теме...
Сразу видно, что не в теме...
лучшее предложение от форекс на текущий момент: рубль и фунт - не составит труда понять - покупать или продавать
На долгосрочном, фунт возвращает свои значения. До 2016 года, нынешний курс GBPUSD находиться на нижней отметке 2015 года.
Так что ни чего сверх естественного не происходит.
Вниз... фсе вниз