FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 20
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ты, попробуй, заработай для начала с этих букварей...
Я и подразумевал что на этом не заработать, т.е. на МА-шках
Начнут пересекаться МА-шки туда сюда и как заработать?
Я и подразумевал что на этом не заработать, т.е. на МА-шках
Начнут пересекаться МА-шки туда сюда и как заработать?
машки машками, а туда - сюда - флет...
ты плюсы видишь??? и раньше видел?
по тренду, батенька, по тренду...
машки машками, а туда - сюда - флет...
ты плюсы видишь??? и раньше видел?
по тренду, батенька, по тренду...
помню что демка была, счас не знаю
Дружище, давай вылазь на свет божий! Без твоих прогнозов ветка тупо умирает...
Дружище, давай вылазь на свет божий! Без твоих прогнозов ветка тупо умирает...
его прогнозы нужны, спору нет, только он их затирает сразу же как только показал
а сейчас ситуация такова, что на конец пятницы движение по парам схлопнулось внутрь спреда
в зависимости от того как начнется неделя, в какую сторону выпрыгнут из спреда, туда и пойдет цена
подождем чуток
однако основное, т.е. долгосрочное движение можно спрогнозить
например евро и лунь - вверх
Друзья, по EURUSD есть такой прогноз:
Глобальный тренд вверх. Основная цель 1.3060 (на D1). Сюда дойдем приблизительно к 1 мая.
Лучше эту цель брать по частям, за 2-3 приёма.
Промежуточная цель 1: 1.2716. Её берем после завершения локального отката и образования фигуры, обозначенной красным цветом на графике H4. Можно взять приблизительно 3100 пипсов до конца февраля.
Следующие промежуточные цели можно будет уточнить по мере развития ситуации.
Вниз от уровня 106.246