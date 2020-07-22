FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 39

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на Чифе есть такой сигнальчик:


ТР для выносливых 0.9514 с Н4...

 
Renat Akhtyamov:

Может быть и зарождается чо то...

Читал и перечитывал Ваш пост раз 20.

Прочитал бы 1 раз, но очень много мыслей совпадает с моими. Искал в Вашем посте логику, которая привела Вас к таким выводам.

Ничо не понятно без графиков

Вобщем добавляю, смотрите сами - так это или не так....

На ваших графиках мало что видно.
Вот я приведу свои:

День:

Месяц:


Видно следующее:

Британец в своей долгосрочной восстановительной фазе.
Наверное не нужно объяснять, что отделившись от Евросоюза, Британия получает в свои руки рычаги управления своей экономикой (теряется зависимость от Брюсселя)...
Против швейцарского франка доллар крепнет, т.к. тоже восстанавливается с исторических минимальных экстремумов. К тому же у доллара есть много причин для роста... А швейцарский национальный банк не даст своей валюте укрепиться до уровня 0,75 за доллар, как вы предположили ранее...
Получается, что в долгосрочной перспективе, обе пары продолжат восстановление (рост).
А значит нужно купить обе.
Потому что в краткосрочной перспективе обе пары идут разнонаправленно. Когда одна слабеет - другая крепнет. То же самое наоборот.
Но после слабости обе идут в продолжение роста, а не продолжения слабости.
Получается качеля. Растущая.
Но ладно. Предлагаю не спорить. А просто вернуться к этим графикам через, например, месяц...
В данном случае я обращаю ваше внимание на качели этих пар. И предлагаю взглянуть на них через месяцок (ну или какой либо нормальный срок). 
Если вы здравомыслящий человек, и "держите руку на пульсе Рынка", то вы можете осознавать, что у обоих пар есть масса причин для Северного направления...

 

Maksim Dlugoborskiy:

....

В данном случае я обращаю ваше внимание на качели этих пар. И предлагаю взглянуть на них через месяцок (ну или какой либо нормальный срок). 
Если вы здравомыслящий человек, и "держите руку на пульсе Рынка", то вы можете осознавать, что у обоих пар есть масса причин для Северного направления...

ок. в мае вернемся

я тоже дал прогноз не на один день и даже не на месяц.

 
 

Есть и на Еньке...


 

Евра:


 

Евроена:


 
Lesorub:

Евроена:


Может по ауди картинка есть. ЕЕвра увязла. Фунтик у меня так и висит в бай. Одна енка пока радует.) 

 
Lesorub:

Евроена:


Привет всем!!!

Лесоруб, пора что нибудь новенькое выкладывать. А то иногда заходим, а ты всё рельсы и рельсы....

Давай чего нибудь новенькое, публика требует!


 
Sergey Novokhatskiy:

Привет всем!!!

Лесоруб, пора что нибудь новенькое выкладывать. А то иногда заходим, а ты всё рельсы и рельсы....

Давай чего нибудь новенькое, публика требует!


Мало народу сливается... 

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