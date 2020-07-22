FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 39
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на Чифе есть такой сигнальчик:
ТР для выносливых 0.9514 с Н4...
Может быть и зарождается чо то...
Читал и перечитывал Ваш пост раз 20.
Прочитал бы 1 раз, но очень много мыслей совпадает с моими. Искал в Вашем посте логику, которая привела Вас к таким выводам.
Ничо не понятно без графиков
Вобщем добавляю, смотрите сами - так это или не так....
На ваших графиках мало что видно.
Вот я приведу свои:
День:
Месяц:
Видно следующее:
Британец в своей долгосрочной восстановительной фазе.
Наверное не нужно объяснять, что отделившись от Евросоюза, Британия получает в свои руки рычаги управления своей экономикой (теряется зависимость от Брюсселя)...
Против швейцарского франка доллар крепнет, т.к. тоже восстанавливается с исторических минимальных экстремумов. К тому же у доллара есть много причин для роста... А швейцарский национальный банк не даст своей валюте укрепиться до уровня 0,75 за доллар, как вы предположили ранее...
Получается, что в долгосрочной перспективе, обе пары продолжат восстановление (рост).
А значит нужно купить обе.
Потому что в краткосрочной перспективе обе пары идут разнонаправленно. Когда одна слабеет - другая крепнет. То же самое наоборот.
Но после слабости обе идут в продолжение роста, а не продолжения слабости.
Получается качеля. Растущая.
Но ладно. Предлагаю не спорить. А просто вернуться к этим графикам через, например, месяц...
В данном случае я обращаю ваше внимание на качели этих пар. И предлагаю взглянуть на них через месяцок (ну или какой либо нормальный срок).
Если вы здравомыслящий человек, и "держите руку на пульсе Рынка", то вы можете осознавать, что у обоих пар есть масса причин для Северного направления...
Maksim Dlugoborskiy:
....
В данном случае я обращаю ваше внимание на качели этих пар. И предлагаю взглянуть на них через месяцок (ну или какой либо нормальный срок).
Если вы здравомыслящий человек, и "держите руку на пульсе Рынка", то вы можете осознавать, что у обоих пар есть масса причин для Северного направления...
ок. в мае вернемся
я тоже дал прогноз не на один день и даже не на месяц.
Есть и на Еньке...
Евра:
Евроена:
Евроена:
Может по ауди картинка есть. ЕЕвра увязла. Фунтик у меня так и висит в бай. Одна енка пока радует.)
Евроена:
Привет всем!!!
Лесоруб, пора что нибудь новенькое выкладывать. А то иногда заходим, а ты всё рельсы и рельсы....
Давай чего нибудь новенькое, публика требует!
Привет всем!!!
Лесоруб, пора что нибудь новенькое выкладывать. А то иногда заходим, а ты всё рельсы и рельсы....
Давай чего нибудь новенькое, публика требует!
Мало народу сливается...