FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 238
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я бы назвал эти перерывы в торговле 3-х разовым питанием
на завтрак, обед и ужин ;)
Присоединяюсь:
Не забываем что сегодня предпраздничный день. Завтра (уже сегодня) вообще праздник. В основном Азия будет влиять на рынок.
торговый год закончился.
Всех с наступающим Новым Годом !
.....И на тонком рынке может ходить по 100 пуков.
Канадец в дисбалансе,енька тоже,ауди и киви туда же. Кроссы Океании,особливо с япономатерью,все в напряжении. Оооо,было бы желание водку не пьянить,а дело фукать!
.....И на тонком рынке может ходить по 100 пуков.
Канадец в дисбалансе,енька тоже,ауди и киви туда же. Кроссы Океании,особливо с япономатерью,все в напряжении. Оооо,было бы желание водку не пьянить,а дело фукать!
ох, доиграешься ты полковник...
надеюсь ты знаешь, что мажоры в твоей стратегии лишние?
Что творят эти валюты, пока никто не видит!
еще как видим ;)
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Будут ГЭПы?
Что творят эти валюты, пока никто не видит!
А вы знаете что обычные стулья когда на них никто не смотрит обращаются в зебр ?
Они полосато скачут и строят обидные морды ;-) Но всегда готовы вскочить на место и снова делать вид что они только лишь стулья
А вы знаете что обычные стулья когда на них никто не смотрит обращаются в зебр ?
Они полосато скачут и строят обидные морды ;-) Но всегда готовы вскочить на место и снова делать вид что они только лишь стулья
еще как видим ;)
----
Будут ГЭПы?
Не понятен момент, кто торгует? Сейчас ничего не работает, CME так-же не работает, даже микро-банки и те на выходных.
Откуда котировки, кто их гоняет?
Не понятен момент, кто торгует? Сейчас ничего не работает, CME так-же не работает, даже микро-банки и те на выходных.
Откуда котировки, кто их гоняет?
Тот у кого нет корпоративов, как версия
Хорошо, но где он торгует, кто его поставщик ликвидности?