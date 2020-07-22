FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 238

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Renat Akhtyamov:

я бы назвал эти перерывы в торговле 3-х разовым питанием

на завтрак, обед и ужин ;)

Присоединяюсь:

Не забываем что сегодня предпраздничный день. Завтра (уже сегодня) вообще праздник. В основном Азия будет влиять на рынок.

 
Maxim Kuznetsov:

торговый год закончился.

Всех с наступающим Новым Годом !

.....И на тонком рынке может ходить по 100 пуков.

Канадец в дисбалансе,енька тоже,ауди и киви туда же. Кроссы Океании,особливо с япономатерью,все в напряжении. Оооо,было бы желание водку не пьянить,а дело фукать! 

 
Vadens:

.....И на тонком рынке может ходить по 100 пуков.

Канадец в дисбалансе,енька тоже,ауди и киви туда же. Кроссы Океании,особливо с япономатерью,все в напряжении. Оооо,было бы желание водку не пьянить,а дело фукать! 

ох, доиграешься ты полковник...

надеюсь ты знаешь, что мажоры в твоей стратегии лишние?

 
Что творят эти валюты, пока никто не видит!
 
Yevhenii Levchenko:
Что творят эти валюты, пока никто не видит!

еще как видим ;)

----

Будут ГЭПы?

 
Yevhenii Levchenko:
Что творят эти валюты, пока никто не видит!

А вы знаете что обычные стулья когда на них никто не смотрит обращаются в зебр ?

Они полосато скачут и строят обидные морды ;-) Но всегда готовы вскочить на место и снова делать вид что они только лишь стулья

 
Maxim Kuznetsov:

А вы знаете что обычные стулья когда на них никто не смотрит обращаются в зебр ?

Они полосато скачут и строят обидные морды ;-) Но всегда готовы вскочить на место и снова делать вид что они только лишь стулья

Увидеть бы хоть разок такое действие. Это многого стоит
 
Renat Akhtyamov:

еще как видим ;)

----

Будут ГЭПы?

Не понятен момент, кто торгует? Сейчас ничего не работает, CME так-же не работает, даже микро-банки и те на выходных.

Откуда котировки, кто их гоняет?

 
Vitaly Muzichenko:

Не понятен момент, кто торгует? Сейчас ничего не работает, CME так-же не работает, даже микро-банки и те на выходных.

Откуда котировки, кто их гоняет?

Тот у кого нет корпоративов, как версия
 
Renat Akhtyamov:
Тот у кого нет корпоративов, как версия

Хорошо, но где он торгует, кто его поставщик ликвидности?

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