FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 119
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Я бы продавал и не парился... Стоп за текущий хай:
а в рамках старшей волны - идут покупки:
так все таки куда путь?
так все таки куда путь?
Путь один - коммунизм!!!
На предстоящей неделе )
можно ссылку, где это?
Легко.) https://sharkfx.ru/current-ratios
Легко.) https://sharkfx.ru/current-ratios
отличное местечко
Спасибо!
Какой сегодня прекрасный день, светит солнышко, тепло. У меня отсыпной и завтра выходной))). В холодильнике коньяк и салаты готовы.
На дворе 23 июля и мой день рождения. Всех приглашаю к столу или просто поднять за меня рюмашку, другую)))
Какой сегодня прекрасный день, светит солнышко, тепло. У меня отсыпной и завтра выходной))). В холодильнике коньяк и салаты готовы.
На дворе 23 июля и мой день рождения. Всех приглашаю к столу или просто поднять за меня рюмашку, другую)))
держи бабло, на праздник...
держи бабло, на праздник...
Спасибо)))
Какой сегодня прекрасный день, светит солнышко, тепло. У меня отсыпной и завтра выходной))). В холодильнике коньяк и салаты готовы.
На дворе 23 июля и мой день рождения. Всех приглашаю к столу или просто поднять за меня рюмашку, другую)))
Поздравляю!!! больших профитов и конечно же достижения своего миллиона...как и мечтал... пусть же мечты сбываются... и чтоб наши возможности совпадали с нашими способностями...))) вот так примерно...)))))