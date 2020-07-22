FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 119

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Lesorub:

Если работа мешает записывать - брось эту работу... 

Я бы продавал и не парился... Стоп за текущий хай:

а в рамках старшей волны - идут покупки:


так все таки куда путь?

 
Bogdan Ponomarev:

так все таки куда путь?

Путь один - коммунизм!!!

 
Lesorub:
Путь один - коммунизм!!!
[Удален]  


На предстоящей неделе )

 
Renat Akhtyamov:
можно ссылку, где это?

Легко.) https://sharkfx.ru/current-ratios

 
sterva:

Легко.) https://sharkfx.ru/current-ratios

отличное местечко

Спасибо!

 

Какой сегодня прекрасный день, светит солнышко, тепло. У меня отсыпной и завтра выходной))). В холодильнике коньяк и салаты готовы.

На дворе 23 июля и мой день рождения. Всех приглашаю к столу или просто поднять за меня рюмашку, другую)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Какой сегодня прекрасный день, светит солнышко, тепло. У меня отсыпной и завтра выходной))). В холодильнике коньяк и салаты готовы.

На дворе 23 июля и мой день рождения. Всех приглашаю к столу или просто поднять за меня рюмашку, другую)))

        

держи бабло, на праздник...


 
Lesorub:

        

держи бабло, на праздник...


Спасибо)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Какой сегодня прекрасный день, светит солнышко, тепло. У меня отсыпной и завтра выходной))). В холодильнике коньяк и салаты готовы.

На дворе 23 июля и мой день рождения. Всех приглашаю к столу или просто поднять за меня рюмашку, другую)))

Поздравляю!!! больших  профитов и конечно же достижения своего миллиона...как и мечтал... пусть же мечты сбываются... и чтоб наши возможности совпадали с нашими способностями...))) вот так примерно...)))))

способности

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